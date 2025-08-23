Gaat je telefoon alsmaar aan in je broekzak? Dit is de oplossing

Word jij ook gek van je telefoon die van alles doet in je broekzak, zonder dat jij dat wil? Wij hebben vier oplossingen voor je.

Telefoon aan in broekzak voorkomen doe je zo

Het is je misschien wel eens overkomen. Je bewaart je telefoon in je broekzak en hij lijkt ineens zijn eigen leven te gaan leiden. Hij maakt foto’s in je broekzak, belt bijna het alarmnummer of zet een herinnering met je ex-vriendin op je Snapchat-verhaal, waar je vervolgens na drie uur pas achterkomt (ja, dat is mij echt overkomen).

Om zulke situaties te voorkomen, kun je verschillende dingen doen. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

Tip 1. Draai je telefoon om in je broekzak

De allereerste en simpelste oplossing is het omdraaien van je telefoon in je broekzak, dus met het scherm niet richting jezelf. Grote kans dat jouw been namelijk van alles op het scherm van je telefoon activeert.

Het voelt misschien onnatuurlijk vanwege de manier waarop je jouw telefoon in je hand vasthoudt, maar als je hem bewust omdraait voordat ‘ie je broekzak ingaat, registreert het scherm mogelijk al minder aanrakingen.

Extra tip: stop je telefoon überhaupt niet in je broekzak, maar in plaats daarvan in een tasje of jas. Doordat je telefoon dan minder of niet tegen je lichaam wordt aangeduwd, kan het probleem al opgelost zijn. Kan je niet wennen aan dit idee? Ga dan door naar de volgende oplossingen.

Tip 2. Controleer aanrakingsgevoeligheid

Boven het scherm van je smartphone zit een dunne transparante laag waar een lichte elektrische lading op staat. Zodra jij je scherm aanraakt, herkent je telefoon de verandering van spanning en traceert het de plek waar jij het scherm aanraakt. Dat is kort door de bocht hoe touch screen werkt.

Op vrijwel alle telefoons kun je de gevoeligheid van het scherm hiervoor aanpassen. Daarvoor duik je in de instellingen en ga je naar het ‘Scherm’-menu (precieze naam verschilt per merk). Zoek ‘Aanraakgevoeligheid’ en zet deze waar mogelijk een standje lager. Kan dat niet? Zorg dan dat ‘Verhoogde gevoeligheid’ uitstaat.

Sommige telefoons bieden zelfs ‘Adaptieve aanraking’. Hiermee verandert je telefoon de gevoeligheid op basis van de omgeving van de telefoon. Hij herkent dan ook dat je telefoon waarschijnlijk in je broekzak zit, waarna de aanraakgevoeligheid automatisch wordt verlaagd.

Tip 3. Voorkom dat je scherm onbedoeld aangaat

Veel telefoons maken het je makkelijker om ze aan te zetten zonder de aan-uitknop in te drukken. Handig als je jouw telefoon op tafel hebt liggen, maar niet zo fijn als ‘ie in je broekzak zit. Duik daarom in het vergrendelscherm-menu van de instellingen-app.

Afhankelijk van je telefoonmerk zie je daar instellingen als ‘Scherm activeren bij meldingen’, ‘Tikken om scherm in te schakelen’ en ‘Oppakken om telefoon te checken’. Hoewel je telefoon deze functies waarschijnlijk automatisch uitzet zodra jij je telefoon in je broekzak doet, weet je dat zeker als je ze handmatig uitschakelt.

Tip 4. Verwijder snelkoppelingen op je vergrendelscherm

Tot slot geeft Android je snel toegang tot je favoriete apps door middel van snelkoppelingen op je vergrendelscherm. Handig, als je bijvoorbeeld vlot je zaklamp wil aanzetten of bij je Google Wallet wil, maar ook erg vatbaar voor broekzakproblemen.

Ga in de instellingen-app weer naar ‘Vergrendelscherm’, klik op ‘Snelkoppelingen’ en zet zowel de linker als rechter snelkoppeling op ‘Geen’. Hopelijk houdt jouw telefoon zich met deze tips vanaf nu gedeisd.

Wat is het ergste wat jouw telefoon onbedoeld heeft gedaan in je broekzak? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!