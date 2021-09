Telefoon als afstandsbediening: 4 x zappen met je Android

Ja, je kunt je telefoon gebruiken als afstandsbediening. Nee, dit werkt niet altijd perfect. Daarom hebben we een lijst van afstandsbediening-apps gemaakt die met een gerust hart kunt proberen.

Tip: Telefoon als afstandsbediening gebruiken

Vroeger kwam je ze regelmatig tegen, maar tegenwoordig is het behoorlijk uniek: smartphones met een infraroodsensor. Dat is jammer, want zo’n sensor is best handig. Infrarood gebruik je bijvoorbeeld om allerlei apparaten aan te sturen, zoals tv’s.

Tijden zijn veranderd en veel mensen hebben tegenwoordig een smart tv in huis staan. Om deze te bedienen heb je niet per se een infraroodsensor in je telefoon nodig: een wifi-verbinding met je telefoon volstaat.

Er zijn nog wel Android-telefoons in omloop met infrarood. Daarom bespreken we in dit artikel afstandsbediening-apps vanuit beide kampen: met én zonder infraroodsensor. Wat is de beste afstandsbediening-app voor Android?

1. Van je fabrikant

Spoiler: die van je tv-fabrikant. Vrijwel alle tv-makers hebben tegenwoordig hun eigen app en in de meeste gevallen werkt die prima.

Vaak zijn ze niet bijzonder mooi vormgegeven en/of rijk aan functies, maar in basis doen de ‘standaard’-apps wat je ervan mag verwachten. Het volume regelen, zappen en door menu’s navigeren: het kan (waarschijnlijk) allemaal met de afstandsbediening-app van jouw smart tv.

De standaard-apps hebben vooral een streepje voor qua instellen en betrouwbaarheid. Bij de meeste afstandsbediening-apps is het priegelen om de app met je tv te koppelen, maar wanneer je die van je eigen fabrikant gebruikt is dit in de meeste gevallen een stuk simpeler. Zoek simpelweg jouw tv in het configuratiescherm, koppel het scherm met je telefoon en je kunt beginnen met kijken.

Probeer dus eerst de ‘remote-app’ van je eigen fabrikant voordat je op zoek gaat naar alternatieven. Bij onder meer LG, Samsung en Xiaomi kun je je telefoon als afstandsbediening gebruiken.

2. Android TV Remote Control

Maar, er leiden meer wegen naar Rome. Google heeft bijvoorbeeld zijn eigen afstandsbediening-app voor Android. Een prijs voor de beste naam gaat deze niet verdienen, maar Android TV Remote Control maakt de belofte wel waar. Tenminste, als je een Android TV in huis hebt. De app werkt namelijk alleen op schermen die draaien op Googles tv-platform.

Check? Dan is Android TV Remote Control een hartstikke fijne app. Het koppelen met je tv is ontzettend simpel: zorg er simpelweg voor dat de Android TV die je wil bedienen op hetzelfde wifi-netwerk als je telefoon verbonden is.

Vervolgens gebruik je de ingebouwde d-pad of touchpad om door menu’s te navigeren en bijvoorbeeld van zender te wisselen. Ook stembediening is geen enkel probleem, mits je Android TV-box dit ondersteunt.

Android TV Remote Control Google LLC 7,2 (61.277 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Lean Remote

Als we het over afstandsbediening-apps hebben, mag Lean Remote niet ontbreken. Dit programma blinkt met name uit in flexibiliteit. De app werkt niet alleen op je (slimme) tv, maar ook op je Android TV, soundbar of andere slimme apparaten. Lean Remote kan zelfs overweg met sommige airconditioners.

Dat gezegd hebbende, je kunt apparaten op twee manieren bedienen: via infrarood, of wifi. Aangezien de meeste smartphones geen infraroodsensor hebben moet je waarschijnlijk via wifi koppelen. Het design van de app is ietwat ouderwets, maar wel lekker overzichtelijk.

Universal Remote Control - Lean Remote Lean Remote 8,8 (60.223 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. SURE

Hit, or miss. Zo kunnen we SURE het best omschrijven. Deze zeer populaire Android afstandsbediening-app werkt bij de een als een zonnetje, maar de ander krijgt het maar niet aan de praat.

Kom je zonder kleerscheuren door de installatieprocedure heen? Dan heb je aan SURE een ontzettend fijne afstandsbediening. De app werkt met vrijwel alle slimme apparaten die je maar kunt bedenken en aan functies geen gebrek. Je kunt bijvoorbeeld met stembediening aan de slag.