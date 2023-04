Mijn telefoon krijgt geen updates meer: wat nu? Dit zijn de opties

Aan alles komt een eind, dus ook aan software-updates. Wat als je telefoon geen updates meer ontvangt? Dit zijn je opties.

Onlangs maakte Samsung bekend geen beveiligingsupdates voor de Galaxy A50 en S10-serie meer uit te brengen. Beiden verschenen in 2019. Het komt erop neer dat Samsung zich niet langer bekommert om de digitale veiligheid van deze toestellen. Mocht er in de toekomst een (beveiligings)probleem in de software van de A50 of S10 naar boven komen, dan gaat de Zuid-Koreaanse fabrikant dit probleem niet oplossen.

Let op: beveiligingsupdates staan los van versie-updates. Laatstgenoemde ververst de mogelijkheden en het uiterlijk van een telefoon, bijvoorbeeld door van Android 12 naar Android 13 te gaan. Beveiligingspatches voegen geen nieuwe functies toe, maar zorgen er juist voor dat onder de motorkap alles op rolletjes loopt.

Het belang van veiligheidsupdates is dan ook niet te onderschatten. De gemiddelde smartphone zit boordevol waardevolle informatie en beveiligingsupdates zorgen als het ware voor een goed slot op de deur.

Stel, je hebt nu een Galaxy S10, A50, of ander toestel dat geen updates meer ontvangt: wat is dan wijsheid? Kun je de telefoon zonder problemen nog even gebruiken, is het verstandig om een nieuw model aan te schaffen of zijn er nog andere opties?

1. Voorts zo die gaat

Allereerst is het belangrijk om niet in paniek te raken. Het klopt dat jouw online veiligheid zonder beveiligingsupdates afneemt, maar het is niet zo dat je morgen ineens gehackt wordt. Het klopt wel dat je er – na afloop van de updatetermijn – alleen voor staat qua veiligheid.

Wees dus extra voorzichtig en gebruik je gezonde verstand. Download alleen apps uit de officiële Google Play Store, druk niet op vage links in e-mails en zorg dat Play Protect aanstaat, Googles eigen veiligheidscheck. En aangezien een toestel zonder updates extra kwetsbaar is, is het belangrijk om nog alerter op virussen (zoals malware) te zijn.

2. Koop een nieuwe telefoon

De veiligste optie is waarschijnlijk het aanschaffen van een nieuwe smartphone. Let hierbij extra op de updatetermijn, aangezien er fikse verschillen tussen fabrikanten (en onderlinge modellen) zitten.

In de regel hebben Google en Samsung hun zaken goed voor elkaar. Samsung geeft haar smartphones minstens drie versie-updates (zoals straks naar Android 14) en garandeert vier jaar lang beveiligingsupdates uit te brengen. Bij sommige telefoons is dit zelfs vijf jaar.

In onderstaand artikel zetten we de verschillen tussen Android-updatetermijnen op een rijtje. Neem deze lijst zeker even door wanneer je in de markt bent voor een nieuw toestel.

Verder lezen: Overzicht: het updatebeleid van Android-fabrikanten vergeleken

3. Installeer alternatieve software

Het voelt wellicht vreemd om fors geld neer te leggen voor een nieuwe telefoon, terwijl je huidige toestel het nog prima doet. Wie hier geen trek in heeft én enigszins technisch is aangelegd, kan overwegen alternatieve software op haar/zijn smartphone te installeren. Een goede optie is LineageOS, één van de populairste uitwijkmogelijkheden voor standaard Android.

LineageOS is een alternatieve softwareversie voor Android-telefoons met diverse voordelen. Zo kun je de vormgeving meer naar eigen hand zetten, behoud je toegang tot de officiële appwinkel en kun je bloatware (vooraf geïnstalleerde apps) volledig verwijderen. Bijkomend voordeel is dat je Android-updates kunt installeren, zelfs als de updatetermijn is verstreken.

Het systeem wordt onderhouden door een groep van enthousiaste vrijwilligers en kan inmiddels op meer dan 300 Android-telefoons worden geïnstalleerd. Via de website van LineageOS valt te controleren of ook jouw smartphone compatibel is. Zodra de software op je toestel draait, krijg je weer ‘gewoon’ (beveiligings)updates, net als voorheen.

Wees je bewust van de risico’s

Let wel op, want het installeren van alternatieve software (zoals LineageOS) is niet zonder risico. Zo loop je het risico dat de fabrieksgarantie van je telefoon vervalt. Verder kan het toestel zelfs compleet onbruikbaar worden, mits de installatie verkeerd uitpakt.

Doe daarom gedegen onderzoek vooraf. Check hoe de installatie van LineageOS precies werkt en ga bij jezelf na of je de stappen (en het technische jargon) kunt volgen. Bedenk ook of je bereid bent het risico op mislukking te accepteren.

Android Planet is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan je toestel naar aanleiding van het installeren van alternatieve software.

Conclusie

Samenvattend zijn er verschillende opties voor wanneer je Android-telefoon geen updates meer ontvangt. De simpelste, maar onveilige optie is het toestel te blijven gebruiken. Het is hierbij wel van belang dat je extra goed oplet op veiligheidsrisico’s.

Verder kun je overwegen een nieuwe smartphone (met degelijke updatetermijn!) aan te schaffen, of een alternatieve softwareversie te installeren. De laatste optie vereist wel wat technische kennis en lef, want het aan de praat krijgen van LineageOS is niet zonder risico.

