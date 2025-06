Telefoon naar tv streamen: deze opties zijn er en zo werkt het

Stream eenvoudig vanaf je telefoon naar de tv. Ontdek wat erbij komt kijken, zoals Chromecast, hdmi, screen mirroring en meer.

Kan ik vanaf mijn Android-telefoon naar de tv streamen?

Ja, je kunt eenvoudig vanaf je telefoon naar je tv streamen. Dat kan op volgende manieren: draadloos naar smart tv’s en mediaspelers door te casten, je scherm te spiegelen en het kan bedraad met een hdmi-kabel. Het is bij die laatste officieel geen streamen meer, maar zo verschijnt het beeld van je smartphone wel op de televisie.

Voor iedere optie laten we je weten hoe makkelijk het te gebruiken is, hoe goed de beeldkwaliteit is, of er vertraging bij komt kijken en welke apparaten je nodig hebt.

Optie 1: Casten naar smart tv of mediaspeler

Bij casten bepaal jij vanaf je telefoon wat erop je slimme televisie of mediaspeler (zoals Chromecast of TV Streamer) wordt afgespeeld. Zodra je het Cast-icoon in beeld van een smartphone-app ziet verschijnen, kun je de media afspelen op je slimme televisie of mediaspeler. Let er wel op dat je smartphone en tv hiervoor met hetzelfde wifi-netwerk verbonden moeten zijn.

Het gebruiksgemak is super, als alle apparaten met elkaar samenwerken. Je kunt tijdens het casten de media ook bedienen vanaf je smartphone, dus het op pauze zetten of het volume veranderen. Bij casten speelt de media zich op de speler of televisie af, wat betekent dat de beeldkwaliteit hoog is, mits je internetverbinding goed genoeg is.

Er is niet zozeer sprake van vertraging of lag, omdat de content zich alleen op het grote scherm afspeelt. De enige merkbare vertraging is bij het bedienen van de media, al gaat dit om milliseconden. De apparaten die je nodig hebt zijn dus je telefoon en een slimme mediaspeler of televisie met Android of Google TV.

Welke apps ondersteunen casten?

De meeste apps die audio of video bevatten, kunnen ook casten. Denk aan de grote namen, zoals Netflix, Videoland en NPO-plus, maar ook websites in je browser kunnen het casten al ondersteunen. Gebruik je een radio-, muziek- of podcast-app? Ook die kunnen vaak casten naar mediaspelers. Je weet het zeker als je een video, serie of nummer start en het cast-icoon in beeld verschijnt.

Optie 2: Scherm spiegelen naar smart tv of mediaspeler

Wil je niet alleen een film of serie afspelen op je televisie, maar juist het hele telefoonscherm delen? Dan heeft dat spiegelen, oftewel screen mirroring. Hiermee spiegelt de televisie of mediaspeler rechtstreeks wat er op je telefoonscherm gebeurt.

Sommige telefoonmerken hebben zo’n functie ingebouwd in de software, zoals Google Pixel-telefoons. Swipe hiervoor van boven naar beneden om het snelle-instellingenmenu tevoorschijn te toveren, klik op ‘Screen Cast’ en kiest het scherm waarnaar gedeeld moet worden.

Voor niet Pixels kun je het best de Google Home-app gebruiken. Kies in de app het scherm waarna je wil streamen en klik op ‘Cast mijn scherm’. Zo makkelijk is het en zolang je een stabiele internetverbinding hebt, ziet het beeld er prima uit. Is je netwerk minder stabiel, dan kan er ruis op het plaatje komen en flinke vertraging met haperingen.

Tip: wist je dat je ook je laptopscherm kan streamen naar je televisie? Daarvoor heb je de Chrome browser nodig. We leggen je graag uit hoe het werkt.

Optie 3: Bekabelde verbinding via hdmi-adapter

Hoewel een draadloze verbinding weinig poespas met zich meebrengt, levert het zeker in op beeldkwaliteit. Daarvoor is er één beste oplossing: een bekabelde verbinding. Hiervoor heb je een telefoon nodig met een usb-c-3-poort of beter. Om dit te achterhalen, raden we je aan naar GSMArena te gaan en jouw telefoon op te zoeken. Onder het kopje “COMMS’ zie je welke usb-poort je telefoon heeft.

Daarnaast heb je een usb-c-naar-hdmi-adapter nodig, die je bij verschillende (online) winkels kunt verkrijgen. En dan heb je natuurlijk nog een hdmi-kabel en televisie nodig om het beeld op af te spelen. Sluit je alles op elkaar aan, dan zul je zien dat het beeld van je telefoon precies wordt afgebeeld op de tv, in hoge kwaliteit en zonder vertraging. Ook het volume wordt doorgestuurd naar het scherm.

Veelgestelde vragen over telefoon streamen naar tv

Kan ik ook games streamen? Ja, door je scherm te spiegelen (screen mirroring) kun je games streamen naar je televisie. Wel kan dit vertraging en wazige beelden opleveren. Werkt streamen met elke Android-telefoon? Vrijwel alle Android-telefoons kunnen media casten naar tv’s en mediaspelers. Scherm spiegelen is bij Google’s eigen telefoons het makkelijkst. Bij andere merken heb je de Google Home of Google Foto’s-apps nodig. Hoe zit het met beveiliging? Zolang je beide apparaten zijn verbonden met een beveiligd wifi-netwerk, kun je draadloos casten. Andere gebruikers van dat netwerk kunnen dat ook en eventueel zelfs jouw media bedienen. Houd daar dus rekening mee.

Geen slimme televisie? Sluit een TV Streamer aan

Heeft je televisie nog mooi beeld, maar is ‘ie niet slim genoeg om te casten? Plug er dan een mediaspeler in, zoals de Google TV Streamer. Hiermee gebruik je al je favoriete entertainment-apps op je televisie in hoge kwaliteit.

De beste telefoons om te streamen

Zoals gezegd kun je casten vanaf vrijwel iedere Android-telefoon die draait op Android 6 of nieuwer. Wil je echter je scherm spiegelen naar je slimme televisie of mediaspeler? Dan werken Google Pixel-telefoons hier het beste voor. We hebben Google’s nieuwste smartphones voor je naast elkaar gezet.