Telefoon opladen met originele oplader: is dat beter voor de accu?

Er zijn veel hardnekkige verhalen rondom het opladen van telefoons. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat je een smartphone beter met de originele oplader kunt opladen, in plaats van een ander exemplaar. Klopt dit, of niet?

Heb ik de originele oplader nodig voor mijn smartphone?

Om maar direct met de deur in huis te vallen: nee, je hebt niet per se de originele oplader nodig om je telefoon van stroom te voorzien. Sterker nog, in werkelijkheid kun je vrijwel iedere adapter en/of kabel gebruiken. Niet voor niets leveren steeds meer smartphonefabrikanten (waaronder Apple en Samsung) hun toestellen zonder oplader in de doos.

Dit kan omdat het daadwerkelijke opladen in de telefoon zelf gebeurt, en niet in de adapter. Het elektriciteitscircuit van het toestel zorgt ervoor dat de interne batterij wordt opgeladen. Dit netwerk is van zichzelf behoorlijk slim en zorgt ervoor dat het opladen niet te snel, maar ook niet te sloom gaat.

Zo snel laadt jouw telefoon op

Dit valt het best uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Hoe snel jouw telefoon van 0 naar 100 procent accucapaciteit gaat, hangt af van twee dingen: de snelheid waarmee jouw toestel elektriciteit kan opnemen én de snelheid waarmee de oplader stroom uit het stopcontact doorgeeft.

Deze snelheid wordt meestal aangegeven in de eenheid Watt, of de afkorting W. Hierbij geldt dat hoe hoger het getal voor de W, hoe sneller de telefoon in kwestie oplaadt.

Een OnePlus 9 Pro laat, met zijn oplaadvermogen van 65W, bijvoorbeeld sneller elektriciteit door dan de Samsung Galaxy A53, die op 25W begrenst is. Met andere woorden: niet iedere fabrikant bedoelt hetzelfde wanneer het over ‘snelladen’ gaat.

Makers van opladers doen precies hetzelfde. Een (snel)lader van 45 Watt is, in theorie, dus sneller klaar met het volpompen van een batterij dan een concurrent met maximaal 15 Watt aan vermogen.

Kan mijn telefoon ‘overladen’?

In theorie, inderdaad. Een oplader met 45W aan vermogen heeft namelijk geen toegevoegde waarde wanneer je telefoon ‘slechts’ 15W aankan. In zo’n situatie laadt je smartphone simpelweg op de ‘langzame’ manier op, met een snelheid van 15W. Het interne stroomnetwerk van je toestel zorgt ervoor dat de overige 30 Watt niet gebruikt wordt. Dat is maar goed ook, want dit zou potentieel gevaarlijke situaties opleveren.

Het maakt dus in principe weinig uit of je originele oplader gebruikt om je smartphone op te laden, of dat je een alternatief gebruikt. Uiteraard zijn hier wel enkele kanttekeningen bij te plaatsen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat je (apart gekochte) oplader aan de geldende kwaliteitseisen voldoet. Dit is zeker bij oude adapters allerminst een zekerheid.

Verder zijn er enkele uitzonderingen op de vuistregel (stroom = stroom). OnePlus gebruikt bijvoorbeeld een speciale snellaadtechniek, genaamd Warp Charge, voor het opladen van haar telefoons. De OnePlus 9 Pro kun je dus het best opladen met de bijgeleverde adapter (of in ieder geval officieel ondersteunde adapter), want de QuickCharge-techniek wijkt af van de geldende conventies.

Al met al kan het dus geen kwaad om onoriginele opladers te gebruiken. Of dit ook de optimale manier van opladen is, hangt af van je toestel. Houd in ieder geval rekening met het wattage van je telefoon en de oplader.

