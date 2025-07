Je telefoon opschonen? Begin fris met deze 5 simpele stappen

Het opschonen van een telefoon is zo gepiept en zorgt ervoor dat ‘ie sneller aanvoelt. Zo maak je opslagruimte vrij op een Android-smartphone.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Telefoon opschonen

Hoe langer je een telefoon gebruikt, hoe voller hij raakt. Vergelijk het met het kopen van een nieuw bureau. Waar het tafelblad eerst nog overzichtelijk en schoon was, komen er na verloop van tijd steeds meer papieren, accessoires en prullaria bij.

Bij de meeste smartphones werkt het net zo. Het is daarom verstandig om het toestel zo nu en dan een goede schoonmaakbeurt te geven. In dit artikel leggen we uit hoe je dit doet.

1. Hoe vol is je telefoon eigenlijk?

Maar eerst, hoe ‘vol’ zit je telefoon eigenlijk? Daar kom je achter door naar de Instellingen-app te gaan. Onder het kopje ‘Opslag’ (of iets dat erop lijkt) staat hoe de opslagruimte is verdeeld. Tik op een categorie om een verdere onderverdeling te bekijken.

Nu je de ‘boosdoeners’ in het vizier hebt, is het tijd voor actie. Een telefoon opschonen begint wat ons betreft bij de Files-app van Google. Deze bestandsbeheerder heeft een hele handige opschoonfunctie om het laaghangend fruit mee aan te pakken. Files staat standaard op veel Android-telefoons, maar kan via de knop hieronder gedownload worden.

Files by Google Google LLC 8.8 (8.463.671 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Open de Files-app en ga naar het instellingenmenu; Herkenbaar aan de drie liggende streepjes linksboven in beeld. Kies ‘Opschonen’; In dit menu doet de Files-app suggesties welke (grote) bestanden je kunt verwijderen. Bepaal welke documenten, foto’s en video’s naar de prullenbak gaan en bevestig je keuze.

Daarover gesproken: bestanden in de prullenbak worden na 30 dagen definitief verwijderd. Uiteraard is het ook mogelijk om dit direct handmatig te doen. Je vindt de prullenbak in het instellingenmenu van de Files-app.

Ook interessant: Android-tips: ruim je smartphone op in 3 stappen met Files by Google

2. Foto’s verwijderen

Ben je Google Foto’s-gebruiker? Dan kunnen je foto’s automatisch in de cloud worden opgeslagen. Veel geschoten beelden blijven echter ook op je toestel staan en nemen dus opslagruimte in.

Gelukkig heeft Google Foto’s een functie om deze bestanden te verwijderen. Open de smartphone-app, tik op je profielicoon rechtsboven in beeld en kies ‘Ruime vrijmaken op dit apparaat’. Bevestig je keuze om de dubbel opgeslagen foto’s en video’s te verwijderen. Afhankelijk van de te wissen bestandsgrootte kan dit proces eventjes duren.

3. Apps verwijderen

Daarna is het tijd om eens kritisch naar je apps te kijken. De kans is heel groot dat er niet-gebruikte applicaties op je toestel staan. Dat is zonde, want deze programma’s nemen wel opslagruimte in beslag.

Wederom helpt de Files-app van Google bij het oplossen van dit probleem. Ga naar de instellingen, kies ‘Opschonen’, scrol naar beneden en druk op ‘Niet-gebruikte apps verwijderen’. Kies de apps die je wil verwijderen en bevestig.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Telefoon opschonen via Google Maps

Verder is het de moeite waard om ongebruikte offline kaarten in Google Maps te verwijderen. Het downloaden van plattegronden van steden, landen of zelfs continenten bespaart weliswaar internetdata, maar kost opslagruimte. Niet langer nuttige kaarten kun je daarom beter verwijderen. Dat doe je zo:

Open de Maps-app; Tik op je profielicoon rechtsboven in beeld; Kies ‘Offline kaarten’; Tik op de drie puntjes naast een voor jou onnodige kaart; Bevestig door op ‘Verwijderen’ te drukken.

5. WhatsApp-opslag vrijmaken

Je zou het misschien niet verwachten, maar ook WhatsApp kan een flinke hap uit je opslagruimte nemen. Dit is met name het geval wanneer je regelmatig video’s verstuurt en ontvangt.

Voordat je aan de slag gaat met het verwijderen van WhatsApp-bestanden is het handig om een back-up te maken. Mocht je onverhoopt bestanden verwijderen, kun je altijd nog de back-up herstellen. In onderstaand artikel lees je hoe dit werkt.

Verder lezen: Zo maak je een WhatsApp back-up en zet je ‘m direct over

Check? Zo verwijder je ongewenste WhatsApp-bestanden:

Open WhatsApp en tik op de drie puntjes rechtsboven in beeld; Kies ‘Instellingen’ en daarna ‘Opslag en data’; Druk op ‘Opslag beheren’.

Vervolgens is het aan jou om te kiezen welke bestanden je wil verwijderen. WhatsApp doet alvast suggesties door bijvoorbeeld vaak doorgestuurde en relatief grote bestanden (groter dan 5 MB) aan te kaarten.

Je kunt ook bestanden uit een specifieke chat verwijderen. Tik hiervoor op de naam van de contactpersoon en druk op de drie liggende streepjes rechtsboven in beeld. Kies vervolgens of je de mediabestanden op basis van ouderdom of grootte wil sorteren. Selecteer de te verwijderen bestanden en bevestig je keuze.

Meer opslagtips

Als het goed is heb je nu niet alleen meer vrije opslagruimte, maar voelt je telefoon vlotter aan. Om het proces af te maken kun je het toestel uit en aanzetten. Het resetten van een telefoon zorgt namelijk voor een nog versere start.