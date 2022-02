Is het veilig om je telefoon ‘s nachts op te laden?

Veel mensen leggen hun telefoon voor het slapengaan aan een oplader zodat ze de volgende dag met een volle batterij starten. Is dit goed, of kun je je smartphone beter niet opladen wanneer jij op één oor ligt?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Feit of fabel: telefoon ‘s nachts opladen is slecht

Dankzij de opkomst van snelladen zitten smartphonebatterijen steeds sneller vol. Wie met een relatief nieuw model rondloopt, kan haar of zijn accu binnen ongeveer driekwartier tot een uur helemaal van 0 naar 100 procent brengen. Bij sommige toestellen gaat dit nog veel sneller.

Daar komt de eerste fabel rondom je telefoon ‘s nachts opladen om de hoek kijken. Het is namelijk niet zo dat smartphoneaccu’s kunnen ‘overladen’. Wanneer de 100 procent wordt aangetikt stopt het toestel met stroom drinken. Valt het percentage naar 99 procent, dan komt er weer wat bij. Dit proces gaat net zo lang door tot je ‘s ochtends wakker wordt.

Toch hoor je regelmatig het advies om je smartphone van de lader af te halen zodra de accu vol zit. Waarschijnlijk is deze fabel zo hardnekkig omdat het advies vroeger wél klopte. Toen hadden telefoons nog oudere accu’s die wel degelijk konden overladen (met slijtage tot gevolg). Moderne lithium-ion-batterijen hebben dit probleem niet.

Risico op brand

Het is dus niet zo dat je telefoon ‘s nachts opladen heel schadelijk is omdat de batterij dan ‘overstroomt’. Toch raden sommige partijen, waaronder verzekeraars en de brandweer, af om je toestel voor het slapengaan aan de oplader te leggen. Dit heeft vooral met het risico op brandgevaar te maken.

Sommige toestellen worden tijdens het opladen namelijk erg warm. Door die hitte kan de telefoon (in zeldzame gevallen) vlam vatten. Dit risico wordt groter op het moment dat je je telefoon bijvoorbeeld laat opladen onder een kussen, of onder een stapel boeken legt. Ook komt het nog weleens voor dat mensen hun smartphone tijdens het opladen per ongeluk op de verwarming of een laptop leggen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Telefoon ‘s nachts opladen is slecht voor telefoonaccu

Er is nog een andere reden waarom je je telefoon misschien liever niet ‘s nachts wil opladen. Het klinkt een beetje gek, maar het is beter om de accu niet helemaal naar 100 procent op te laden Dit leidt namelijk tot veel meer accuslijtage dan wanneer je bijvoorbeeld tot 70 of 80 procent oplaadt.

Lithium-ion-batterijen slijten namelijk veel sneller na 80 procent, dan daarvoor. Dit heeft te maken met de chemische samenstelling van een telefoonaccu, die het best gedijt tussen een oplaadpercentage van zo’n 20 tot 80 procent. Onderstaand filmpje laat zien hoe hard een lithium-ion-batterij slijt wanneer je de accu helemaal oplaadt, of helemaal ontlaadt (dus naar 0 procent laat lopen).

Tips om je accu in tiptop conditie te houden

Het is dus slecht voor de levensduur om een smartphone-accu helemaal op te laden. Dat gezegd hebbende is het wel de vraag hoe druk je je hierom moet maken. Waarschijnlijk valt het effect op de langere termijn namelijk wel mee.

Mocht je ‘s nachts wakker worden en zien dat de batterij helemaal vol zit, dan kun je de oplader natuurlijk het best uit het stopcontact halen. Maar, het effect moet niet overschat worden. Het is niet dat je accu jaren langer meegaat wanneer je het percentage altijd in het midden houdt.

Wie serieus met haar of zijn telefoonaccu aan de slag wil, kan de telefoonaccu dus het best niet helemaal opladen of ontladen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want standaard laden smartphones hun accu helemaal tot 100 procent op. Wie hier geen trek in heeft, moet de oplader dus precies rond de 80 procent accupercentage verwijderen.

AccuBattery is een handige app die hierbij helpt. Niet alleen laat het programma heel gedetailleerd het stroomverbruik van jouw smartphone zien, ook kun je timers instellen. Zo’n ‘oplaadalarm’ geeft een seintje wanneer de accu bijvoorbeeld voor 70 of 80 procent vol zit. AccuBattery is gratis, maar bevat wel advertenties. Die kun je afkopen door de premiumversie aan te schaffen.

Accu​Battery Digibites 9 (347.590 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Je kunt het ook anders aanpakken. Gebruik je thuis een slimme stekker? Stel deze dan zo in dat de accutoevoer wordt afgeknepen zodra je smartphone-accu voldoende vol zit. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat de slimme stekker 45 minuten nadat je begonnen bent met opladen automatisch uitschakelt. Zo kun je een telefoon ‘s nachts alsnog verantwoord opladen.

Meer tips voor je Android-smartphone

Android Planet is het startpunt voor Android-gebruikers. We voorzien je niet alleen van dagelijkse nieuwtjes, maar schrijven ook handige tips om alles uit je toestel te halen. Heb je bijvoorbeeld een antivirusscanner op je smartphone nodig, of is dit onnodige geldklopperij? En hoe kun je je het best tegen malware wapenen? Je leest (en kijkt) het op Android Planet.