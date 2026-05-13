Met deze instelling gaat je telefoonbatterij véél langer mee

Waarschijnlijk weet je dat het niet verstandig is om je telefoon telkens tot de volle 100 procent op te laden. In plaats van de lader eruit te trekken bij 80 procent, kun je ook een simpele instelling gebruiken!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Altijd laden tot 100 procent is slecht idee

Wanneer je een apparaat met een lithium-ion- of lithium-polymeerbatterij (de standaard in veel smartphones en tablets) tot 100 procent oplaadt, moet die veel spanning vasthouden. Dit veroorzaakt chemische stress, wat je telefoonaccu niet echt fijn vindt. Sterker nog, stress en spanning verkorten de levensduur van je accu aanzienlijk.

Dit kan al optreden bij zo’n 80 procent. Daarom is het verstandig om je toestel voor die tijd van de lader te halen. Dat betekent dus niet elke nacht aan de lader leggen, want dan word je steeds wakker met een vol toestel. Het is overigens niet erg om wél een keertje de honderd procent aan te tikken, doe het alleen niet te vaak.

Bescherm je batterij: stel dit nu in

Op veel moderne Android-smartphones zit een handige functie die je batterij direct beschermt. Die heet ‘Aangepast opladen’ of ‘Batterijbescherming’ (ligt aan het merk van je telefoon). De functie zorgt ervoor dat je accu maar maximaal tot een bepaald percentage oplaadt. Wij vertellen waar en hoe je dit instelt.

Heb je een Samsung? Open de instellingen; Ga naar ‘Batterij’; Tik nu op ‘Batterijbescherming’ en daarna op ‘Maximum’; Nu kies je zelf tot hoever je telefoon mag opladen (wij raden 80 of 85 procent aan).

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je een telefoon van een ander merk?

Open de instellingen; Ga naar ‘Batterij’ en zoek daarna op ‘Batterijconditie’ of iets vergelijkbaars; Vaak vind je hier opties als ‘Aangepast opladen’ of ‘Optimalisatie voor opladen’; Nu heb je de optie om zelf het maximale percentage te kiezen dat je telefoon mag laden. In de standaardversie van Android kies je voor 80 procent.

Klaar! Door dit één keer in te stellen, doe je direct wat aan de accuslijtage. Daar profiteert je batterij elke laadbeurt weer van. Het voorkomt dat je accu oververhit raakt, gaat de ergste spanning tegen en dat wil je.

Zo gaat je telefoonbatterij een stuk langer mee. Een te lege batterij is overigens ook niet zo handig. Over het algemeen wordt aangeraden om je batterijstatus altijd tussen de 20 en 80 procent te houden.

Zie Android Planet vaker in Google Blijf eenvoudig op de hoogte van het laatste Android-nieuws, reviews, tips.

Op Android Planet lees je elke week de beste tips!