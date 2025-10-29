Telefoonkrediet: dit is het en dit betekent het voor jou

Sinds 1 januari 2017 wordt elk mobiel abonnement waar een smartphone bij zit, gezien als een koop op afbetaling. Op deze pagina leggen we uit welke gevolgen een telefoon op afbetaling (telefoonkrediet) voor jou kan hebben.

Dit artikel is bijgewerkt in oktober 2025.

Het afsluiten van een mobiel abonnement waarbij de kosten van de telefoon zelf (telefoonkrediet) in de abonnementskosten zijn verwerkt, kan heel handig zijn. Zo kun je een nieuwe telefoon in delen afbetalen zonder ineens veel geld kwijt te zijn. Toch moet je goed opletten met telefoonkrediet.

Wat is telefoonkrediet?

Sinds 1 mei 2017 zijn providers, webwinkels en prijsvergelijkers verplicht om inzichtelijk te maken hoeveel je precies voor een toestel betaalt. In het verleden werd vaak beweerd dat je een toestel ‘gratis’ bij een abonnement kreeg, maar de praktijk was anders: de prijs van een abonnement was doorgaans stukken hoger met een toestel.

Sindsdien zorgt regelgeving ervoor dat je duidelijk inzicht hebt in hoeveel je per maand betaalt voor je mobiel abonnement en hoeveel je per maand kwijt bent aan je smartphone. Het toestel is na afloop van de abonnementsperiode nog altijd van jou, tenzij dit duidelijk anders wordt aangegeven door de provider, webwinkel of vergelijker.

Mobiel abonnement opgebouwd uit twee delen

Koop je een abonnement met mobiele telefoon, dan bestaat die aankoop uit twee onderdelen. Het eerste is het mobiele abonnement, waarbij je een vast maandelijks bedrag betaalt voor de diensten van je provider (belminuten, sms’jes en data). Het tweede deel is het telefoonkrediet, een vast maandbedrag voor de smartphone zelf.

Dit vaste bedrag per maand ziet de overheid als een koop op afbetaling. Hier zijn regels uit de Wet op het financieel toezicht op van toepassing. Je kunt veel abonnementen daardoor niet afsluiten zonder daar een BKR-registratie aan over te houden. Wat zo’n registratie precies inhoudt, leggen we je graag uit.

Wat is een BKR-registratie?

Het BKR (Bureau Krediet Registratie) is een organisatie die bijhoudt welke kredieten mensen hebben afgesloten. Denk hierbij aan persoonlijke leningen, creditcards, private lease, maar ook aan telefoonabonnementen. Heb je een van bovenstaande kredieten? Dan bestaat de kans dat jij BKR-geregistreerd bent.

Positieve en negatieve registratie

In het BKR-register staan is op zich geen probleem, vooral als het een positieve registratie is (kortom: geen betaalachterstand). Toch kan het zijn dat bij meerdere positieve registraties een leningverstrekker toch besluit om je minder te lenen. Dit komt omdat elke registratie een lopende lening betreft en dus impliceert dat je minder financiële ruimte hebt.

Wanneer je één of meerdere negatieve BKR-registraties hebt (ofwel: een achterstand op je krediet), dan wordt het pas echt problematisch. Dan zijn leningverstrekkers op hun hoede om geld aan je te lenen. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij een hypotheekaanvraag.

Let op: zowel positieve als negatieve BKR-registraties blijven na het aflossen van de lening nog vijf jaar zichtbaar.

Gevolgen van telefoonkrediet voor maximale hypotheek

Een koop op afbetaling vereist in veel gevallen namelijk een inkomenstoets bij het BKR. Dit kan gevolgen hebben voor de maximale hoogte van je hypotheek (leenruimte). De leenruimte is afhankelijk van je eventuele lopende leningen; niet alleen telefoonkrediet, maar ook andere mogelijke leningen.

Dat kan hard gaan, in het bijzonder voor gezinnen, omdat de telefoonabonnementen van minderjarige kinderen ook worden meegenomen in de berekening van een hypotheekverstrekker. Koop je een telefoon op afbetaling met een abonnement van veertig tot zestig euro per maand? Dan resulteert dit al snel in een maximale hypotheek die duizenden euro’s lager kan uitvallen (zie ook rekenvoorbeeld in artikel hierboven).

Voorkom daarom dat je BKR-geregistreerd wordt

Door te voorkomen dat je nieuwe telefoonabonnement BKR-geregistreerd wordt, ben je zeker dat je abonnement geen invloed heeft op je toekomstige leningen en kredietaanvragen. Maar hoe voorkom je een BKR-registratie? Dat doe je door te letten op de regels rondom telefoonkrediet. Die regels verschillen per abonnement.

Voor welke abonnementen geldt telefoonkrediet?

De regels voor het telefoonkrediet gelden slechts voor een deel van alle abonnementen. Hieronder zie je de huidige regels.

Telefoonkrediet geldt alleen: En geldt dus niet: – Bij het afsluiten van een abonnement mét telefoon Bij sim only-abonnementen – Als je meer dan drie maanden doet over de afbetaling Als je de smartphone direct of binnen drie maanden afbetaalt – Bij abonnementen afgesloten op of na 1 januari 2017 Bij bestaande abonnement van vóór 1 januari 2017 – Bij privé-abonnementen Bij zakelijke abonnementen onder de 1000 euro

Tot slot wordt er alleen een kredietcheck uitgevoerd door het Bureau Krediet Registratie bij een telefoon op afbetaling van meer dan 250 euro. Kies je voor een goedkopere smartphone, dan wordt je krediet wel geregistreerd, maar is er geen inkomenstoets.

Goed om te weten: in onze prijsvergelijker filter je gemakkelijk op abonnementen waar telefoonkrediet (BKR-registratie) niet van toepassing is.

Zie ook onderstaande infographic:

Meer weten over telefoonkrediet?

