Staat jouw nummer nog openbaar in de telefoongids? Zo meld je je af

Heb jij vroeger toestemming gegeven om je nummer in de fysieke telefoongids te zetten? Dan staat het nummer misschien nu nog online, tenzij je je afmeldt. Lees hier hoe je dit doet.

Uitschrijven bij telefoongids doe je zo

De Telefoongids was ruim honderd jaar dé plek om iemands telefoonnummer in op te zoeken. In de 21e eeuw is het echter makkelijker dan ooit om nummers van bedrijven en particulieren te vinden, bijvoorbeeld in een online telefoongids of op Google. Maar misschien vind jij dat helemaal niet fijn, omdat iedereen zo kan achterhalen wat je nummer is.

Gelukkig kun je het een en ander doen om je telefoonnummer offline te halen. Jouw gegevens worden toegevoegd aan een databank door je provider. Via de website mijnnummervermelding.nl pas je aan of jouw nummer openbaar gedeeld mag worden. Volg de stappen hieronder om je af te melden.

Open de browser op je smartphone of laptop en ga naar mijnnummervermelding.nl; Er verschijnt een welkomsbericht. Vul je telefoonnummer in en bevestig dat jij het bent met de verificatie; Je krijgt hiervoor een bericht met speciale code. Eenmaal ingelogd zie je de gegevens die jouw provider heeft gedeeld; Hieronder vallen je naam en woonadres. Selecteer onderin beeld met welke gidsen en diensten je wel of niet je nummer wil delen. Druk op ‘Bevestigen’ en je nummer wordt niet langer meer gedeeld in openbare telefoongidsen.

De provider mag nu niet langer meer jouw telefoonnummer delen met online telefoongidsen – en die moeten zo snel mogelijk jouw nummer offline halen. Je nummer is nu een stukje moeilijker online te vinden, maar let ook op de volgende plekken waar je nummer online kan staan.

Sociale media

Bij het aanmaken van een social media-account kun je vaak je telefoonnummer gebruiken. Deze gebruik je dan in plaats van een e-mailadres of voor tweestapsverificatie. Het kan gebeuren dat je dit nummer onbewust openbaar deelt met bezoekers van je profiel. Zij zijn dan met een druk op de knop in bezit van jouw telefoonnummer.

Je ziet het vaak op Facebook. Als je niet oplet, staat je nummer openbaar op je profiel. Gelukkig zet je deze gemakkelijk op privé. Open je profiel via de Facebook-app op je smartphone en ga bij ‘Details’ naar ‘Je gegevens in Info bekijken’.

Scrol hier naar ‘Contactgegevens’ en je ziet je nummer staan (mits opgegeven). Met de knop ‘Bewerken’ pas je aan of je nummer openbaar, alleen voor vrienden of privé is.

Google-zoekopdracht

Om er zeker van te zijn dat je nummer niet zomaar ergens online rondspookt, kun je nog een laatste Google-zoekopdracht doen. Vul je telefoonnummer in tussen dubbele aanhalingstekens en bekijk de zoekresultaten.

Het kan zomaar zijn dat je in een databank, register of op een andere website staat. Is dat het geval? Neem dan contact op met de desbetreffende partij om je nummer te laten verwijderen.

