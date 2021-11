Zo houd je je telefoonrekening laag: 9 tips

Hoeveel ben jij maandelijks kwijt aan je telefoonrekening? Waarschijnlijk te veel, want je kunt sowieso ergens op besparen. In dit artikel zetten we negen tips op een rij om je telefoonrekening laag te houden.

Besparen op je telefoonrekening

Het is geen geheim dat telefoonabonnementen behoorlijk in de papieren kunnen lopen. Sterker nog, voor veel Nederlandse huishoudens is het een van de grootste kostenposten, naast de hypotheek/huur, boodschappen en gaswaterlicht. En aangezien iedereen dol is op besparen, delen we hierbij tips om je telefoonrekening te verlagen.

1. Gebruik wifi

De eerste tip is simpel: probeer je telefoonabonnement alleen te gebruiken op momenten dat het nodig is. Hoe? Door bijvoorbeeld via wifi met het internet te verbinden. Thuis, school of op het werk: vrijwel overal is inmiddels een degelijk draadloos netwerk aanwezig.

Gebruik deze wifi-netwerken bijvoorbeeld voor het downloaden van kaarten in Google Maps, kijken van Netflix-films en het offline beschikbaar maken van albums in Spotify. Verbind niet zomaar lukraak met ieder openbaar wifi-netwerk, want daardoor lever je een hoop online veiligheid in.

2. Beperk de achtergrondprocessen

Wanneer jij geen internet gebruikt, doet je telefoon dat waarschijnlijk wel. De kans is namelijk groot dat er allerlei achtergrondprocessen continu geüpdatet worden. Denk bijvoorbeeld aan WhatsApp (die automatisch nieuwe berichtjes binnenhaalt) of Gmail, waardoor je mailbox altijd up-to-date is.

Je kunt per app controleren of deze op de achtergrond je databundel kan gebruiken. Open de Instellingen-app, ga naar ‘Wifi en netwerk’ en kies ‘Datagebruik’. Selecteer vervolgens ‘Mobiel dataverbruik’. Nu zie je precies welke apps grootverbruikers zijn. Tik simpelweg op een applicatie om deze te verbieden op de achtergrond allerlei processen uit te voeren.

Nu je toch in dit instellingenscherm zit: maak van de mogelijkheid gebruik door te controleren welke apps relatief veel mobiele data gebruiken. Bekende grootverbruikers zijn bijvoorbeeld YouTube en WhatsApp (wanneer je automatisch filmpjes en animaties downloadt).

3. Heb je die verzekering echt nodig?

Vrijwel alles valt te verzekeren, dus ook je smartphone. Of dit verstandig is, is een tweede. Wij zijn namelijk van mening dat de meeste mensen geen telefoonverzekering nodig hebben. Ten eerste zijn ze in de regel vrij duur. Je bent zo tussen de 5 en 15 euro per maand verder.

Daarnaast kleven er vaak allerlei haken en ogen aan een smartphoneverzekering. Verzekeraars keren bijvoorbeeld vaak de dagwaarde van een toestel uit, die flink lager ligt dan het bedrag dat jij hebt neergelegd, en brengen vaker wel dan niet eigen risico in rekening.

Heb je een telefoonverzekering afgesloten? Ga dan bij jezelf na of je deze wel echt nodig hebt. Hiervoor is een makkelijke stelregel bedacht. Stel, je telefoon gaat nu kapot: heb je dan genoeg geld om een vervangend exemplaar te kopen? Wanneer je antwoord “nee” is, past je toestel niet bij je budget.

4. Gebruik je telefoon langer

Telefoonbedrijven zijn ijzersterke verkopers. Wanneer jij je smartphone bijna twee jaar in gebruik hebt, krijg je zonder twijfel een e-mail of belletje. Een vlotte verkoper probeert vervolgens te polsen of jij je abonnement wil verlengen. Het grootste lokkertje is natuurlijk een nieuwe telefoon.

Alhoewel een nieuwe smartphone natuurlijk heel leuk is, is het vaak ook een dure grap. Een hele makkelijke manier om flink op je telefoonrekening te besparen, is daarom door je huidige toestel nog een jaartje te houden. Probeer je niet te laten verleiden door alle marketingpraatjes, want aan het eind van de dag is een telefoon gewoon een telefoon.

5. Kan je baas meebetalen?

In de categorie ‘Niet geschoten is altijd mis’: biedt je werkgever toevallig een telefoonvergoeding aan? Je kunt het natuurlijk altijd even vragen. Check dan ook direct of er toevallig een bedrijfsprogramma is, waarmee je korting op je toestel en/of het abonnement kan krijgen. (Middel)grote bedrijven kunnen immers een betere deal op de kop tikken dan jij alleen.

6. Heb je wel het goede abonnement?

Het afsluiten van een telefoonabonnement lijkt simpel, maar er komt stiekem nog best veel bij kijken. Want zeg nou eerlijk, wat is echt het verschil tussen 4000 of 5000 MB? En staat ‘regelmatig bellen’ nou gelijk aan 300 of 400 belminuten per maand?

De moraal is dat je huidige telefoonabonnement misschien niet bij je verbruik past. Dit kun je heel simpel controleren door je verbruiksoverzichten van de afgelopen paar maanden erbij te pakken. Wanneer je een abonnement van 5000 MB per maand hebt en eigenlijk nooit boven de 3500 MB uitkomt, is het in veel gevallen voordeliger om een bundel omlaag te gaan.

Het is hierbij vooral belangrijk om naar de lange termijn te kijken. Een maandelijkse besparing van 5 euro staat gelijk aan 60 euro per jaar, oftewel 600 euro in 10 jaar. Dat is toch mooi meegenomen.

7. En heb je überhaupt een abonnement nodig?

Sowieso is het verstandig om eens in de zoveel tijd even stil te staan bij het abonnement dat je hebt. De laatste jaren zijn sim only-abonnementen bijvoorbeeld steeds populairder geworden. In veel gevallen ben je goedkoper uit door alleen maar internet en belminuten (en sms’jes) in te kopen bij een provider, en zelf een telefoon te regelen.

In sommige gevallen is ook het ouderwetse prepaid een goede keuze. Met name wanneer je heel weinig belt en/of internet ben je al snel goedkoper uit met zo’n pakket. Bij prepaid, zoals de naam al doet vermoeden, betaal je namelijk vooruit, in plaats van achteraf. Het grote voordeel hiervan is dat je belminuten en sms’jes gewoon geldig blijven en niet aan het eind van de maand verdwijnen, zoals bij ‘gewone’ telefoonabonnementen.

8. Onderhandelen loont

Veel Nederlanders vinden het een tikkeltje ongemakkelijk, maar de realiteit is dat onderhandelen vaak loont. Wanneer je in de markt bent voor een nieuw telefoonabonnement is het dus absoluut niet vreemd om een beetje te pingelen.

Neem bijvoorbeeld contact op met je huidige aanbieder om te vragen of zij toevallig een mooie deal voor je kunnen maken. Wees daarbij niet bang om te benoemen dat je een trouwe klant bent. Is het voorstel minder mooi dan je had gehoopt? Kijk dan wat andere partijen je kunnen bieden.

Helemaal wanneer je een relatief uitgebreid telefoonabonnement wil, met een relatief duur toestel en fors abonnement, is er genoeg onderhandelingsruimte. Andersom geldt dit ook. Op een sim only-abonnement van 10 euro per maand, waar dus geen telefoon bij zit, kun je veel minder afdingen (als dit überhaupt al lukt).

9. Going Dutch

Tot slot kun je ook je telefoonrekening besparen door de kosten te delen. Vrijwel alle providers bieden inmiddels familie-abonnementen aan, vaak tegen een interessante prijs. Hierbij deel je niet alleen de kosten, maar ook de bel- en databundel. Vaak zijn er ook extra’s bij een familie-abonnement inbegrepen.

Bij VodafoneZiggo krijg je bijvoorbeeld een extra tv-pakket naar keuze op het moment dat je een familie-abonnement afsluit. Daarover gesproken, bij deze provider krijg je één databundel om met het huishouden te delen. Bij KPN werkt het net even anders, want hier ontvang je juist korting per mobiel abonnement dat op hetzelfde adres geregistreerd staat. T-Mobile geeft je korting op het moment dat je een combipakket afsluit, dus voor mobiele en vaste telefonie/internet.

Dit maandthema wordt gesponsord door OPPO. OPPO heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.