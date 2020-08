“Wilt u de telefoon ook verzekeren?”, vraagt de verkoper. Je denkt even na, maar wat is wijsheid? Moet je de smartphone wel verzekeren, of is het onnodige geldverspilling? Dit is alles wat je moet weten over de telefoonverzekering.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Advies: Heb ik een telefoonverzekering nodig?

Vrijwel alles valt te verzekeren, dus ook je telefoon. Of dit verstandig is een tweede. In dit artikel proberen we je te helpen met het maken van een keuze. Eerst staan we stil bij de redenen om wél een smartphoneverzekering af te sluiten, maar we doen ook het tegenovergestelde. Vervolgens lees je in de conclusie een algemeen advies.

Wél een smartphoneverzekering nemen: 2 redenen

1. Zekerheid

Niemand kan de toekomst voorspellen. Misschien valt je telefoon morgen kapot op straat, misschien ziet en werkt ‘ie over drie jaar nog steeds hetzelfde als nu: niemand die het weet. Om deze onzekerheid en risico’s af te kopen sluit je verzekeringen af. Die vlieger gaat ook op voor telefoonverzekeringen.

Sta je bekend als onhandig en klunzig, en loop je regelmatig met een (door jouw schuld) kapotte smartphone rond? Dan kan het handig zijn om je toestel de volgende keer te verzekeren. Bij problemen krijg je dan namelijk geld om een nieuw exemplaar te kopen, of een reparatie uit te voeren.

2. Dure smartphone

Het is een standaardadvies in de verzekeringswereld: verzeker alleen risico’s die je niet zelf wil of kunt dragen. Als je dure smartphone morgen kapot gaat, heb je dan het geld liggen om een nieuwe te kopen? Wanneer het antwoord “nee” is doe je er misschien verstandig aan je telefoon te verzekeren.

Het scherm van een dure telefoon vervangen kost zo 200 tot 300 euro, en niet iedereen heeft dat geld op de rekening staan. Laat je je peperdure smartphone in de eerste week op de straat kletteren? Dan ben je blij dat je ‘m hebt verzekerd. Ook wanneer je toestel gestolen wordt is het fijn dat je het aankoopbedrag terugkrijgt.

3 redenen waarom je geen telefoonverzekering nodig hebt

Maar er zijn ook meerdere redenen om geen telefoonverzekering af te sluiten. Dit zijn de belangrijkste tegenargumenten.

1. Niet onhandig of klunzig?

Want, waarom zou je eigenlijk een telefoonverzekering afsluiten? Of je een telefoon moet verzekeren hangt immers vooral van jezelf af. Laat je je smartphone zelden vallen en ben je zuinig op producten? Dan heb je waarschijnlijk geen losse verzekering nodig.

2. Niet de nieuwste smartphone

Kost je telefoon tussen de 150 en 500 euro en heb je ‘m al een tijdje? Dan heeft het vrijwel nooit zin om je toestel te verzekeren. De kans is namelijk aanwezig dat je naar verhouding veel voor de verzekering betaalt, terwijl de dagwaarde van je smartphone tegenvalt.

De meeste verzekeringen keren namelijk alleen in de eerste zes maanden na aanschaf het volledige schadebedrag uit (na aftrek van eigen risico). Hoe ouder je toestel wordt, hoe minder vergoeding je kunt verwachten.

3. Check je lopende verzekeringen

Een boel Nederlanders zijn dubbel verzekerd, vaak zonder dat ze het doorhebben. Heb je een uitgebreide inboedelverzekering? Dan valt je mobiele telefoon misschien al onder de dekking, ook wanneer je toestel buitenshuis op de stoeptegels valt.

Controleer ook je (doorlopende) reisverzekering even, want soms valt je telefoon ook onder de voorwaarden. In veel gevallen is het slimmer om je huidige verzekeringen uit te breiden met een aanvullend pakket, dan het afsluiten van een losse telefoonverzekering.

Waar moet je op letten bij een telefoonverzekering?

Heb je de knoop doorgehakt en wil je je telefoon wél verzekeren? Dan zijn er bepaalde zaken waar je op moet letten. De belangrijkste aandachtspunten staan hieronder omschreven:

1. Doe geen ‘impulsaankoop’

Wanneer je een nieuwe telefoon koopt vraagt de verkoper/webshop waarschijnlijk of je er direct een verzekering bij wil afsluiten. Je hebt dan immers alles mooi in één keer geregeld, toch?

Toch raden wij niet aan om in de haast van het moment te handelen. Je kunt namelijk ook achteraf een telefoonverzekering afsluiten, zodat je alle opties nog even in rust kunt afwegen.

2. De kleine lettertjes

Ook belangrijk: wat staat er eigenlijk in de voorwaarden van de telefoonverzekering? Sommige verzekeringen betalen bijvoorbeeld wel uit wanneer je telefoon door jouw schuld kapot is gegaan, maar niet wanneer je ‘m in de trein hebt laten liggen.

Verzekeraars dekken over het algemeen alleen diefstal wanneer er zichtbare (braak)schade is. Dat is vervelend, want wanneer je telefoon bijvoorbeeld uit je jaszak of tas gegrist is, heb je geen poot om op te staan. Ook wanneer je telefoon op straat uit je hand wordt afgepakt kunnen verzekeraars nog weleens moeilijk doen moet uitbetalen.

3. Eigen risico

Bij zorgverzekeringen heb je altijd te maken met eigen risico. Dit bedrag betaal je (bij sommige medische behandelingen) uit eigen zak, ongeacht de totale kosten van de ingreep.

Veel telefoonverzekeringen hebben ook zo’n eigen risico. In dat geval moet je bijvoorbeeld 50, 100 of 150 euro zelf betalen op het moment dat je bij de verzekeraar aanklopt. Concreet betekent dit dat je alsnog zelf opdraait voor kleine reparaties.

Heb ik een telefoonverzekering nodig?

Samenvattend, is het verstandig om je telefoon te verzekeren? Het antwoord op deze vraag hangt compleet van jezelf af. Ben je risicomijdend, glipt je telefoon nog weleens uit je handen en loop je graag met de nieuwste Samsung, Huawei of Motorola rond? Dan is het wellicht verstandig om een losse telefoonverzekering af te sluiten.

De meeste mensen hoeven hun telefoon echter niet los te verzekeren. Aan de meeste verzekeringen kleven een hoop haken en ogen, waardoor de uiteindelijke opbrengst vaak tegenvalt. Wil je toch een stukje risico afkopen? Kies er dan voor om je inboedelverzekering uit te breiden, maar let natuurlijk wel op de kleine lettertjes.

Verzekering afsluiten

Er zijn meerdere partijen om je telefoon te verzekeren. Een bekende verzekeraar is SmartPhonePolis. Afhankelijk van hoe duur je smartphone is en welke dekking je wil kost een telefoonverzekering bij hen ongeveer tussen de 5 en 10 euro per maand.

Diefstaldekking moet je er apart bijkopen, dus houd hier rekening mee. Wanneer je via onderstaande link een verzekering afsluit kan Android Planet een commissie ontvangen. Jij betaalt precies hetzelfde, maar je zorgt er wel voor dat we onze artikelen gratis kunnen blijven aanbieden.