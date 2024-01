Threads: 5 tips om het social media-platform beter te maken

Bij een nieuw social media-platform is het altijd even zoeken hoe je het naar je hand zet en welke instellingen je voorkeur hebben. Daarom helpen we je graag, met vijf Threads-tips voor een betere gebruikerservaring.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Zet Threads-suggesties uit

Misschien heb je wel gezien dat Threads-posts ook regelmatig op Instagram worden weergegeven. Leuk als je gevonden wil worden, maar als je het liever van elkaar scheidt is het een onhandige bedoening. Gelukkig kun je dit uitschakelen.

Ga naar je profiel en druk op de twee streepjes rechtsboven. Vervolgens ga je naar ‘Privacy > Berichten voorstellen op andere apps’. Hier kun je zowel het voorstellen van je posts op Facebook als op Instagram uitschakelen. Ziet die ene oud-collega ook je dronken posts niet meer.

Threads, an Instagram app Instagram 7,8 (288.804 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Accounts volgen die nog niet op Threads zitten

Wil je gemakkelijk een aantal accounts die je op Instagram volgt ook op Threads volgen? Je krijgt die optie al bij het aanmaken van je account, maar daarna is het lastiger. Helemaal als die accounts nog geen Threads-pagina hebben aangemaakt, of nog niet op je tijdlijn zijn verschenen.

Gelukkig kun je dit simpel via de instellingen opzoeken. Ga bij je profiel naar de twee streepjes rechtsboven en vervolgens naar ‘Vrienden volgen en uitnodigen’. Hieronder zie je vervolgens onder het kopje Volgen > Instagram-vrienden. Je kan hier Instagram-accounts die je volgt in een lijst terugvinden en gemakkelijk op de volgknop tikken om ze te volgen.

Zitten ze nog niet op Threads? Dan kun je ze alvast volgen voor als ze hun Threads-account aanmaken. Ook krijg je daar notificaties van, mits je de meldingen natuurlijk hebt ingeschakeld.

3. Filter Threads die je niet wil zien

Je hebt het wellicht wel gemerkt in de eerste weken: er komt behoorlijk wat rommel voorbij. Meta’s algoritme lijkt niet helemaal door te hebben wat een gebruiker wel en niet interessant vindt. Daardoor zie je posts op de ‘Voor jou’-tijdlijn die vaak niet relevant zijn. Ben je bepaalde onderwerpen echt helemaal zat? Dan kun je ze eruit filteren.

Dit doe je door naar je profiel te gaan en rechtsboven op de twee streepjes te tikken. Kies vervolgens voor ‘Andere accountinstellingen’. Je wordt nu doorgeleid naar de instellingen in de Instagram-app. Tik hier op ‘Voorgestelde inhoud > Specifieke woorden en zinnen’. Je kunt hier nu allemaal woorden toevoegen die te maken hebben met onderwerpen die je niet wil zien. Je kunt er meerdere tegelijkertijd toevoegen door een komma steeds tussen de woorden te plaatsen.

Het is niet ideaal, maar op deze manier kan je iets meer controle krijgen over je tijdlijn en wat je daar ziet. Geen zin in Threads over crypto bijvoorbeeld? Dan zet je dat woord gemakkelijk in de lijst.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Gemakkelijk een Thread quoten

Heb je een post die je wil herplaatsen met een eigen toevoeging? Echt een handige term is er nog niet voor, maar het fenomeen is hetzelfde als het ‘quote-tweeten’ op Twitter, inmiddels X. Natuurlijk kan een handige snelkoppeling niet ontbreken in ons lijstje met Threads-tips.

Drie dagen lang had iedereen het erover, terwijl het eigenlijk niet zo spannend is. Wil je een Thread quoten, dan houd je de herplaatsknop ingedrukt. Vervolgens opent de editor waar je de Thread al in hebt staan, met ruimte erboven om iets te typen.

Is het echt meer moeite om een Thread te openen en dan op de pijltjes voor het reposten te tikken? Wat ons betreft niet. Desondanks is het een geinige optie en wellicht voor live events in de toekomst handig.

5. Threads uit andere talen vertalen

Nieuwsgierig wat de Thread op je tijdlijn zegt, maar geen zin om Google Translate erbij te halen? Dat is ook niet nodig, want Threads kan vanaf je tijdlijn al een vertaling van de Thread voor je tonen. Bij een post staat rechtsonder een vertaalicoontje. Wanneer je hierop tikt, verandert de Thread naar de taal waar jij de app op hebt ingesteld (zoals Nederlands).

Liever de taal van je app aanpassen? Dan ga je naar je instellingen via je profiel en tik je op Taal om zelf te kiezen welke je het liefst gebruikt.

Heb jij een handige tip voor Threads die anderen wellicht nog niet hebben opgemerkt? Deel ze in de reacties hieronder! We houden je uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom dit nieuwe platform. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, download onze gratis Android Planet-app of volg ons op Google Nieuws.