Tip: check producten op allergieën met je smartphone

Allergieën kunnen best wat impact hebben op je boodschappen en levensstijl. Van glutenallergie tot lactose-intolerantie: je wil het gewoon niet riskeren. Met CodeCheck check je snel of een product wel of niet geschikt is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Allergieën en informatie gemakkelijk checken

Gelukkig kiezen steeds meer supermarkten ervoor om bijvoorbeeld glutenvrije en veganistische producten bij elkaar te zetten. Ben je allergisch voor tomaat, melk of pinda’s, dan wordt het echter moeilijker om snel het juiste product te vinden. Helemaal omdat de receptuur nog weleens verandert, of omdat je voor een schap staat met een heleboel opties. Dan komt een app voor je smartphone zeker van pas.

In CodeCheck kun je na het aanmaken van een account selecteren wat je dieet bevat (bijvoorbeeld glutenvrij, vegetarisch of vegan). Maar er zijn meer opties: zo kun je ook kiezen op welke voedingswaarden gelet moet worden. Je kunt ook kiezen of je producten wil zonder microplastic, siliconen of palmolie.

Na het scannen van een barcode krijg je alle informatie over het product te zien. Je ziet een foto met de categorie, wat de waardering van ingrediënten is en of je het product met jouw allergieën of dieet mag gebruiken.

Je kunt ook reviews lezen van andere gebruikers en je eigen review plaatsen. Ga je het product vaker gebruiken, dan kun je het toevoegen aan je favorieten.

Niet alleen eten en drinken checken

CodeCheck kan meer dan alleen eten en drinken voor je checken. Ook cosmetica, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging zijn in de app terug te vinden en te scannen. Zo kun je bijvoorbeeld checken of er microplastic in je shampoo zit of dat het zwaar geparfumeerd is.

Wil je voortaan vegan make-up dragen of afwasmiddel gebruiken zonder microplastic? Dan kun je hier gemakkelijk naar zoeken in CodeCheck, of in de supermarkt producten scannen om erachter te komen. Het is ook mogelijk om zelf een product te scannen en uploaden, zodat andere gebruikers weten of zij het product zonder allergieën of bezwaren kunnen gebruiken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe betrouwbaar is CodeCheck?

Allergieën is een thema waar je discreet en zorgvuldig mee om moet gaan. De een heeft hooguit een puistje als gevolg van iets gebruiken, de ander kan grote problemen met de gezondheid krijgen. Apps die allergieën en diëten bijhouden hebben dus een flinke verantwoordelijkheid. Voeg daar een community aan toe die zelf producten kan toevoegen en het wordt een groter risico dat er een foutje tussen zit. Zelf op blijven letten is dus cruciaal. Maar wat doet CodeCheck zelf?

Wat CodeCheck betrouwbaar maakt, is dat de makers verschillende partners en bronnen hebben waarop zij de informatie en evaluaties van producten baseren. Zo werkt het bedrijf samen met en gebruikt het bronnen als het CDC (het Amerikaanse RIVM, ook wel Centers for Disease Control), de Europese Commissie, Greenpeace en DAAB (de Duitse allergie- en astma-bond).