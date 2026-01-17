Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8!

Tip: zo voeg je supersnel extra beveiliging toe aan je WhatsApp

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
17 januari 2026, 9:58
2 min leestijd
Ben jij al bekend met de functies Appvergrendeling en Chatvergrendeling? Het zorgt ervoor dat jouw appjes en media een stuk veiliger zijn. Wij leggen uit hoe je het instelt.

Lees verder na de advertentie.

Vergrendel WhatsApp met vingerafdruk

Verstuur je regelmatig gevoelige informatie via WhatsApp en wil je zorgen dat die niet per ongeluk in verkeerde handen valt? Bijvoorbeeld als je telefoon gestolen is? Voorkom dat anderen zomaar door je gesprekken en media neuzen (en namens jou berichten versturen) door Appvergrendeling in te schakelen. Zo doe je dat:

  1. Open WhatsApp en ga naar de instellingen;

  2. Kies voor ‘Privacy’ en swipe naar beneden tot je ‘Appvergrendeling’ ziet. Tik hierop;

  3. Zet het schakelaartje achter ‘Ontgrendelen met biometrische gegevens’ aan;

    Deze keuze bevestig je door je vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning te gebruiken.

  4. Kies ten slotte wanneer WhatsApp automatisch moet worden vergrendeld: onmiddellijk, na 1 minuut of na 30 minuten.

    Hier kun je ook nog instellen of de inhoud van meldingen als voorvertoning getoond mag worden of niet.

Screenshot WhatsApp Appvergrendeling (Oneplus 15R)
Screenshot WhatsApp Appvergrendeling (Oneplus 15R)
Screenshot WhatsApp Appvergrendeling (Oneplus 15R)

Klaar! Nu zijn je chats, foto’s en video’s nog beter afgeschermd omdat WhatsApp is beveiligd met je vingerafdruk of gezichtsherkenning. Iedere keer als je de app opstart, moet je dus een van deze identificatiemethodes gebruiken om toegang te krijgen tot je chats. Heb je daar genoeg van? Via dezelfde instellingen zet je Appvergrendeling net zo makkelijk weer uit.

Beveilig ook WhatsApp op je desktop

Ook als je WhatsApp op je computer gebruikt (WhatsApp Web genaamd), kun je extra beveiliging inschakelen. Klik daarvoor op de drie verticale puntjes en kies voor Appvergrendeling. Zet het schuifje daarna om en je bent klaar. Wil je dat sneller doen? Op Windows gebruik je de sneltoetscombinatie Ctrl+ALT+L om te vergrendelen.

Chatvergrendeling is ook mogelijk

Vind je het wat te rigoureus om je hele WhatsApp te vergrendelen? Kies er dan voor om alleen chats met bepaalde personen te vergrendelen. Ideaal als je gericht wat meer privacy wil, maar niet iedere keer WhatsApp wil openen met een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Chatvergrendeling stel je als volgt in:

  1. Open WhatsApp en zoek in het hoofdmenu naar het gesprek dat je extra wil beveiligen;
  2. Houd het gesprek ingedrukt, waarna er een balk bovenin je scherm verschijnt;
  3. Tik op de drie verticale puntjes helemaal rechtsboven in deze balk;
  4. Hier kies je voor ‘Chat vergrendelen’;
  5. Bevestig je keuze door je vingerafdrukscanner te gebruiken.

Het gesprek dat je zojuist vergrendeld hebt, is nu verplaatst naar het kopje ‘Vergrendelde chats’, helemaal bovenaan je WhatsApp. Schrik dus niet als je zoekt tussen je andere gesprekken en het vergrendelde gesprek niet gelijk kunt vinden. Chatvergrendeling uitschakelen doe je door weer naar het gesprek te gaan, dit even ingedrukt te houden en op de drie puntjes te tikken.

Was jij al bekend met deze functies in WhatsApp? En wil je graag meer WhatsApp-tips op onze site lezen? We horen het graag van je in de reacties.

Bron: FAQ WhatsApp
