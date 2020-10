Tip: griezel in 3D met monsters en ander gespuis voor Halloween

Het is weer bijna Halloween en wat is er nou leuker dan levensgrote 3D-griezels en monsters projecteren in de woonkamer of op straat? Hoe dat werkt, lees je in deze tip.

Lees verder na de advertentie.

Griezelen met 3D-monsters voor Halloween

Misschien ben je wel bekend met het ‘projecteren’ van onder andere insecten of dinosaurussen in 3D via Google. Daarmee kun je deze unieke schepsels dus laten vliegen of rondlopen in je woonkamer, op bed of bijvoorbeeld op straat. Zaterdag 31 oktober 2020 is het weer Halloween en nu laat Google je ook verschillende monsters levensgroot bekijken in 3D.

Wil je zo’n Halloween-griezel bekijken, volg dan de onderstaande stappen:

Open Google Chrome op je smartphone Of gebruik de Google Zoeken-applicatie; Open Google.nl (niet nodig met de Zoeken-app) Typ in het zoekveld de naam van het monster. Bijvoorbeeld ‘zwarte kat’; Veeg naar beneden Klik op ‘Weergeven in 3D’; Klik op ‘Tonen in je ruimte’ De Halloween-griezel wordt nu getoond.

Soms is het trouwens nodig om toestemming te geven aan de camera van de smartphone. De functie werkt namelijk via de ARCore-technologie van Google, waarmee van alles via augmented reality getoond wordt in de echte wereld.

Welke monsters en griezels kun je bekijken?

Verwacht niet tientallen monsters te kunnen oproepen in 3D; het gaat slechts (voor nu) om een handjevol. We hebben ze hieronder voor je op een rijtje gezet, inclusief links naar de juiste pagina’s. Zo kun je – als het goed is – direct een 3D-griezel op je scherm toveren.

Ondersteuning ARCore vereist

Kun je met je smartphone bovenstaande griezels niet in 3D bekijken? Waarschijnlijk komt dat omdat jouw toestel dan geen ARCore ondersteunt. Check daarvoor even deze Google-lijst met smartphones die hiervoor wel geschikt zijn. Leuk om te weten is dat de meeste iPhones wel ARCore-ondersteuning bieden.

Lees meer over Google