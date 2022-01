Zo speel je Spotify af op je tv via een Chromecast (of met Google TV)

Wist je dat je muziek niet alleen kan beluisteren vanaf je telefoon of laptop, maar ook op je tv kan afspelen? Lees in dit artikel alles over de samenwerking tussen Spotify en jouw televisie via een Chromecast (met Google TV).

Stream Spotify eenvoudig naar je televisie

De muziek-app Spotify is niet alleen via de app of je browser te gebruiken, maar ook op je (smart)televisie. Net zoals je bijvoorbeeld video’s van Netflix, Disney Plus of Amazon Prime Video naar je tv streamt, is het ook mogelijk om muziek uit je tv-speakers te laten klinken.

Dit is via twee manieren te realiseren. De eerste werkt vanuit je laptop of smartphone. Ook is het mogelijk om direct via Google TV jouw favoriete afspeellijst of album af te spelen. Volg het stappenplan hieronder om te ontdekken hoe je Spotify kan streamen naar je televisie.

Zorg dat je laptop of smartphone op dezelfde Wifi-verbinding is aangesloten als je smart-televisie of Chromecast; Als je telefoon op mobiel internet draait, zal ‘ie de Chromecast of smarttelevisie niet vinden. Klik vervolgens een nummer of podcast aan die je wilt afspelen. Zoek naar het kopje ‘verbinden met een apparaat’; Op de desktop-app of in de Web Player van Spotify is deze knop rechtsonder te vinden. Op je Android-telefoon is deze knop een beetje verstopt. Daar is de functie te bereiken door naar de player te gaan en linksonder te klikken. Selecteer het juiste apparaat. Als alles correct is ingesteld, zal de muziek binnen enkele seconden op je televisie afspelen.



Als de verbinding niet gemaakt kan worden na het volgen van bovenstaand stappenplan, is het handig om het nogmaals te proberen via de Spotify Web Player op Google Chrome. Op de een of andere manier vindt Google het makkelijker om in haar eigen ecosysteem apparaten te herkennen.

Mocht je liever alles via je televisie doen, is het ook mogelijk om zonder laptop of smartphone Spotify aan te slingeren. Het enige wat je daarvoor moet doen is de app downloaden in de Play Store (op Android TV en Google TV) en inloggen met je Spotify-account. Vervolgens kun je met je afstandsbediening het juiste nummer aanklikken of zoeken naar de perfecte muziek of podcast. De zoekfunctie is nog eenvoudiger door met een stemcommando op de afstandsbediening van de nieuwste Chromecast de Google Assistent te bedienen.

Haal meer uit Spotify met Google TV of Chromecast

Als het gelukt is om muziek af te spelen op de televisie, wordt het al snel duidelijk dat er allerlei leuke functies te zien zijn. Zo staat de albumhoes goed in beeld. De achtergrond gaat mee met het kleurgebruik van de cover. Met deze functie kleurt je kamer mooi met de mood van de albumcover.

Als de artiest zijn of haar nummers heeft gekoppeld aan het platform ‘Genius‘, is het zelfs mogelijk dat de Chromecast feitjes over het nummer of de band voorbij laat komen. Dit platform zorgt er tevens voor dat er songteksten meelopen met de muziek.

Onder het ‘verbinden met een apparaat’-knopje zit op de smartphone-app nog een extra leuke functie. Je kan namelijk samen een Spotify-afspeellijst maken met ‘Group Session’. Je hoeft dan niet telkens de telefoon door te geven als iemand iets in de wachtrij wil zetten. In deze gezamenlijke wachtrij kan iedereen vanaf zijn eigen telefoon nummers toevoegen.

Spotify Blend

Spotify: de app voor al het geluid

Spotify is sinds 2010 in Nederland beschikbaar. Je kan kiezen voor een gratis account, maar dan hoor je regelmatig advertenties voorbij komen. Bij deze freemium versie zijn ook niet alle functies die die app te bieden heeft beschikbaar.

Voor een Premium-account betaal je 10 euro in de maand en dan krijg je alle muziek van de wereld tot je beschikking. Gezinnen kunnen zes accounts krijgen voor 15 euro en studenten betalen slechts 5 euro per maand voor de miljoenen liedjes en podcasts.



Naast de functie die is uitgelegd in het bovenstaande stappenplan, biedt de app nog veel meer. Creëer je eigen afspeellijsten of verbreed je persoonlijke muzieksmaak via algoritmes als ‘Discover Weekly’ en ‘Release Radar’. Of maak een unieke mix tussen jouw muzieksmaak en die van een vriend met ‘Spotify Blend’.