Tip: zo kun je ongestoord streamen zonder notificaties

Bij het streamen van films en series op je Android-smartphone wil je natuurlijk zo min mogelijk gestoord worden. Zo stel je jouw notificaties in, zodat ze niet in beeld komen tijdens het bingewatchen.

Streamen zonder notificaties

Soms wil je gewoon even rustig en alleen genieten van een goede film, serie of game. Hoe voorkom je dan dat er constant storende notificaties in beeld verschijnen? Vrienden die appen, familie die belt of apps die iets pushen. Meestal nét als het spannend wordt.

Je smartphone op vliegtuigstand zetten voorkomt inkomende oproepen en berichten, maar als je iets wil streamen schiet je daar niets mee op: je hebt dan tenslotte verbinding met internet nodig. Met deze tips beheer je notificaties op jouw Android-smartphone om tijdens het streamen zo min mogelijk gestoord te worden.

1: Stel ‘Niet storen’ goed in

De meest voor de hand liggende optie zit gewoon in Android ingebouwd. Het besturingssysteem heeft sinds Android 9.0 (Pie) veel mogelijkheden om te beheren welke notificaties je wel en niet ziet. ‘Niet storen’ is gemakkelijk te bereiken. Als van bovenaf het scherm de snelle instellingen naar beneden trekt, zie je het icoontje waarschijnlijk al staan. Tik hierop, en veel meldingen worden tegengehouden.

Niet alle notificaties vallen onder de Niet storen-modus van Android. Om te zien wat wel en niet wordt tegengehouden, kun je in de instellingen duiken. Houd daarvoor het niet storen-icoon even ingedrukt of ga naar de instellingen-app op je telefoon.

Tik vervolgens op ‘Geluid’ en tik onder de volumeregelaars op ‘Niet storen’; Onder het kopje ‘Gesprekken’ kun je aangeven van welke telefoongesprekken je een melding wil. Kies uit geen enkele, of alleen van contacten; Hetzelfde kun je doen voor berichten. Ook hier kun je kiezen om meldingen van berichten helemaal te stoppen, of alleen voor contacten of geselecteerde contacten (met ster) toe te staan. Tik op ‘alle uitzonderingen bekijken’ om te zien welke andere meldingen er uit en in te schakelen zijn. Laat ‘Mediageluiden afspelen’ aangevinkt staan, anders kun je de stream niet meer horen als je ‘Niet storen’ aanzet. Geef onder het kopje ‘Meldingen beperken’ aan dat je geen zichtbare en hoorbare meldingen krijgt.

Vergeet niet na het streamen om ‘Niet storen’ weer uit te zetten, anders gaan mensen misschien denken dat je ze negeert. Of laat het lekker nog even aanstaan; wel zo rustig.

2: Schakel een gamemodus in

Gamen op een smartphone is een populair tijdverdrijf. Fabrikanten spelen daarop in door hun toestellen uit te rusten met speciale gamelaunchers, die het spelen van spellen aangenamer moeten maken. Zo maken ze het bijvoorbeeld mogelijk om beelden op te nemen om later te delen, of passen ze de instellingen aan voor betere beeldkwaliteit.

Ook kunnen ze veel notificaties tegenhouden voor ongestoord gamen. Samsung’s Game Launcher heeft de optie om de meeste notificaties te dempen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld voor Game Space van OnePlus.

Zulke apps zijn ook in de Google Play Store te krijgen, als je telefoon er niet standaard al eentje heeft. Veel van deze applicaties doen veel meer dan alleen het blokkeren van je notificaties. Is dat echter niet waar je naar op zoek bent, dan is de eenvoudige app Game Mode een prima optie. Deze simpele applicatie laat je met één vinkje alle notificaties uitzetten. Daarmee gaat het standaard dus al wat verder dan ‘Niet storen’ op je Android, maar laat het je ook niets instellen. Het zorgt er in ieder geval voor dat je ongestoord kunt streamen of gamen.

→ Download Game Mode in de Play Store (gratis)

3: Demp notificaties automatisch als je Netflix opstart

Bovenstaande oplossingen werken prima, maar hebben één nadeel. Je moet nog steeds handmatig een vinkje aan of uitzetten. Grote kans dat je dat vergeet en daar pas achterkomt als je gebeld wordt, terwijl de seriefinale net zijn climax nadert. Handiger is het om je telefoon automatisch op ‘niet storen’ te zetten zodra je bijvoorbeeld Netflix of een andere streamingdienst opent.

Een handige app om dat mogelijk te maken is MacroDroid, een soort IFTTT voor je Android-smartphone. Hiermee kun je aan de hand van macro’s heel veel handelingen automatiseren op je smartphone. Dit doe je door een ‘trigger’ in de stellen die een ‘actie’ tot gevolg heeft. Er is ontzettend veel mogelijk. Zo maak je een macro die bij het openen van Netflix (trigger) je notificaties dempt (actie).

Open MacroDroid en tik rechts bovenin op de rode knop voor een Nieuwe macro; Tik in de lijst op ‘applicaties’ en selecteer dan ‘App geopend/gesloten’; Kies ‘App geopend’, tik op ‘ok’ en selecteer uit de lijst van apps Netflix. Als je meer streamingdiensten gebruikt, kun je die hier ook meteen aanvinken; Tik vervolgens bovenin beeld op het tabblad ‘Acties’ en kies onderaan de lijst voor ‘Volume’; Kies ‘Prioriteitsmode / Niet storen mode’ en kies in de pop-up hoeveel notificaties je wilt blokkeren; Tik op het vinkje rechtsonderin om je macro op te slaan. Een categorie kiezen is optioneel.

Als je nu de Netflix-app opstart, springt je telefoon helemaal automatisch op ‘Niet storen’. Wil je weer meldingen krijgen zodra je Netflix afsluit? Dan moet je daar een aparte macro voor maken.

MacroDroid kan veel meer dan meldingen dempen en laat je allerlei zaken automatiseren. Bij de eerste keren gebruik zul je wel een aantal keer toestemming moeten geven om de app toegang te verschaffen tot bepaalde instellingen. De gratis versie van de app toont advertenties en laat je vijf macro’s maken. Een Pro-versie geeft je onbeperkte macro’s en is advertentievrij. Deze kost eenmalig 4,69 euro.

→ Download MacroDroid in de Play Store (gratis)

