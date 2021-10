Tip: zo bescherm je je WhatsApp back-up met een extra beveiligingslaag

WhatsApp is weer een stukje veiliger geworden. WhatsApp back-ups in de cloud bevatten nu end-to-end-encryptie. Hoe jij zo’n extra veilige back-up instelt, legt Android Planet uit in deze tip.

WhatsApp back-up encryptie voor de cloud

WhatsApp is de meest populaire chat-app van het moment en staat geïnstalleerd op honderden miljoenen apparaten. Vanaf nu is het mogelijk om back-ups in de cloud een stukje veiliger op te slaan. De dienst heeft namelijk end-to-end-encryptie toegevoegd aan back-ups die je bewaart in Google Drive.

Voorheen werden back-ups online opgeslagen op een niet versleutelde manier. Daardoor was het in theorie mogelijk om anderen inzicht te geven in verstuurde en ontvangen bestanden, foto’s en andere media. De extra beveiligingslaag werkt met een 64 cijferige code of met een zelf bedacht wachtwoord, die zelfs WhatsApp niet weet.

Deze functie was eerst alleen bruikbaar voor testers van WhatsApp, maar is nu dus beschikbaar gemaakt voor iedereen. Back-ups die je maakt op je smartphone zelf waren trouwens al wel beveiligd met een extra beveiligingslaag.

Zo maak je een extra veilige back-up van WhatsApp op Google Drive:

Pak je smartphone erbij en open WhatsApp; Tik rechtsboven op de drie puntjes en kies voor ‘Instellingen’; Tik op ‘Chats’ en tik op ‘Chat back-up’; Kies ‘End-to-end versleutelde back-up’; Tik op de groene knop ‘Inschakelen’; Doorloop de verder gevraagde stappen.

Zo wordt er gevraagd om een wachtwoord aan te maken. Deze moet je dus zelf goed onthouden of bijvoorbeeld opslaan in een passwordmanager. Ook is het dus mogelijk om een 64 cijferige code te genereren om je back-up extra te beveiligen. Heb je de end-to-end-encryptie ingeschakeld, klik dan natuurlijk nog wel even op back-uppen.

Uitrol gaat gefaseerd

Zie jij bovenste mogelijkheid nou nog niet, heb dan even geduld. De functie wordt gefaseerd uitgerold, waardoor het even kan duren voordat jij ‘m op je toestel ziet. Check direct even op je de laatste versie van WhatsApp hebt geïnstalleerd en als dat niet het geval is, update de app dan direct even.

