Tip: zoveel geheugen heb je nodig als je een telefoon koopt

Bij de instapversie van smartphones verschilt het of je standaard 128GB, 256GB of nog meer opslag krijgt. Wij vertellen je hoeveel ruimte je nodig hebt en of het slim is om bij te betalen voor extra opslag.

Genoeg geheugen nog steeds relevante kwestie

Vroeger in de Kijkshop voor de vitrine met de mp3-spelers was het al de grote vraag: ga ik voor 64MB of toch de flink duurdere versie met dubbel zoveel geheugen? Betalen voor die extra megabytes scheelde toch al snel 15-20 extra liedjes om van te genieten. In ons geval werd het de versie van 128MB en toen voelden we ons de koning te rijk.

Tegenwoordig zijn de keuzemogelijkheden anders. Standaard zien we 128GB op veel moderne Android-telefoons. Duurdere modellen hebben echter steeds vaker 256GB, bijvoorbeeld de onlangs verschenen Samsung S26-serie. Echte budgetmodellen hebben soms nog 64GB aan opslagruimte, maar die worden in ons land niet al te veel verkocht.

Daarom heb je steeds meer geheugen nodig

De tendens van fabrikanten van high-end modellen om steeds vaker te kiezen voor 256GB als minimale geheugenruimte, heeft alles te maken met de behoefte bij veel mensen om lekker veel foto’s, video’s, apps en bestanden op te kunnen slaan. Zeker vanwege de betere kwaliteit van media (met een grotere resolutie en bestandsgrootte) en de opkomst van AI-apps zit je telefoon nou eenmaal sneller vol dan voorheen.

Een opslagcapactiteit van 128GB voldoet dan voor veel mensen niet meer. Dat weten smartphonebouwers en daarom brengen die tegenwoordig vaker varianten uit met 256GB, 512GB en soms zelfs 1TB aan opslag. Maar, hoeveel ruimte heb jij nodig en waar moet je op letten bij de aanschaf van een nieuw toestel? Wij vertellen je het!

4 tips: zoveel geheugen heb je nodig

Met onze tips krijg je een goed beeld van jouw behoefte aan opslagruimte. Is 128GB genoeg, is het slim om iets bij te betalen voor een variant met 256GB of moet je nog meer geheugen willen? Volg onderstaande tips en je weet het antwoord!

Kijk eens naar je huidige gebruik . Ga op je telefoon naar de instellingen en zoek daar op ‘Opslag’. Grote kans dat er nu met allerlei kleurtjes in beeld staat hoeveel ruimte er nog vrij is op je apparaat. Ook worden de grootste ‘boosdoeners’ (zoals apps, afbeeldingen, audio en bestanden) getoond. Zit je momenteel al aan 75-100 GB? Dan is 128GB bij een volgend toestel waarschijnlijk te krap voor je.

Maak je veel foto's en video's en wil je een nieuwe telefoon minimaal drie jaar gaan gebruiken? In dat geval is 128GB ook een beetje mager. Vooral video's kosten veel opslagruimte en foto's van goede kwaliteit zijn ook al gauw 5MB per kiekje. Dat telt flink aan, zeker als je media op je toestel staat en je niet alles opslaat in de cloud.

Houd er rekening mee dat apps, foto's en video's elk jaar groter worden. Dat maakt het sowieso slim om te kiezen voor 256GB of 512GB in plaats van 128GB.

Als laatste is het goed om te weten dat veel nieuwe telefoons geen SD-kaartslot meer hebben om (relatief goedkoop) extra geheugen bij te steken. Je moet het in veel gevallen dus doen met het geheugen op je smartphone en kunt niet tussentijds uitbreiden als blijkt dat je meer nodig hebt. Beter te veel geheugen, dan te weinig.

Ons advies: 256GB voldoet in meeste gevallen

Over het algemeen wordt 256GB gezien als de beste optie voor nu en de toekomst en 512GB als de optie die je moet hebben als je een echte power user bent. 128GB kan ook nog steeds, maar je loopt dan wel het risico dat je toestel over een paar jaar overvol zit. Vergeet ook niet dat de prestaties van een volle telefoon minder zijn dan op een telefoon met meer opslagruimte over.

Soms kost de variant met 256GB maar een paar tientjes meer dan de instapper met 128GB, waardoor je volgens ons blind moet gaan voor de duurdere, maar duurzamere configuratie. Vergelijk dus atlijd goed alle varianten van een toestel bij verschillende aanbieders met elkaar en maak dan een goede afweging. Succes met kiezen!