5 tips om de accu in je smartphone op de juiste manier op te laden

De accu in je telefoon gaat helaas niet eeuwig mee. Door ‘m goed te verzorgen kun je de slijtage gelukkig wél vertragen. Dit zijn vijf tips voor het opladen van de accu in je smartphone.

Het opladen van de accu in je smartphone doe je zo

Niet is vervelender dan halverwege de dag met een lege smartphone-accu zitten. Helaas slijt de batterij naar verloop van tijd, waardoor je je telefoon steeds eerder in het stopcontact moet prikken. Toch heb je wel invloed op de levensduur van de accu. Door deze tips voor het opladen van je smartphone te volgen, gaat hij gegarandeerd langer mee.

1. Laad meerdere keren per dag kort op

Veel mensen leggen hun smartphone aan de lader voor ze gaan slapen en doen er dan (hopelijk) de hele volgende dag mee. Uit gemak, maar misschien ook als gevolg van een broodje aap-verhaal. Jaren geleden werd namelijk gezegd dat je je telefoon regelmatig helemaal moet opladen én ontladen. Het tegenovergestelde is eerder waar: hoe vaker je toestel volledig vol of leeg laat lopen, hoe sneller de accu slijt.

Het is beter om de batterij meerdere keren per dag kort op te laden. Idealiter schommelt het accupercentage continu tussen 20 en 80 procent. Zie je dus dat je nog 24 procent over hebt en ben je in de buurt van een stopcontact of powerbank? Dan is het aan te raden om je smartphone even bij te laten tanken. Haal hem er weer af als je rond de 80 procent zit.

2. Laat je telefoon niet uren aan de lader liggen

De tweede tip ligt in het verlengde van de eerste. Vroeger werd vaak beweerd dat je smartphones kon ‘overladen’ door ze te lang in het stopcontact te laten zitten. Dat is niet waar, want vrijwel iedere telefoon stopt met actief laden als de batterij vol raakt. Toch is het geen goed idee om je telefoon uren aan de oplader te laten liggen. Omdat er elektriciteit tegen de batterij ‘aanbotst’ kan het lithium beschadigd raken. Dat leidt op termijn mogelijk weer tot instabiliteit van het hele toestel.

3. Gebruik je smartphone niet tijdens het opladen van de accu

Je bijna lege smartphone aan de lader leggen, zodat je lekker verder kunt gamen? Dat is natuurlijk zeer verleidelijk, maar niet verstandig. Als je je telefoon tijdens het laden intensief gebruikt, is dat namelijk erg slecht voor de accu. Je verstoort zogezegd de laadcyclus. Dat kan ervoor zorgen dat bepaalde cellen sneller slijten dan andere, met een onvoorspelbare batterijduur als gevolg.

Het is dus beter om je smartphone met rust te laten als hij accusap tankt. Daarmee voorkom je ook dat de temperatuur door een combinatie van gebruik én opladen te hoog wordt. Zoals we in de volgende tip zullen zien, is hitte namelijk een belangrijke vijand van je batterij.

4. Pas op met hoge temperaturen

Je zit op een zonnig terras en hangt je telefoon even fijn aan de powerbank, zodat je daarna weer een paar uur verder kunt. Dat is erg handig, maar funest voor je batterij. Hoe hoger de temperatuur tijdens het laden, hoe sneller de accu namelijk slijt. Daarom is het ook geen goed idee om je smartphone ‘s nachts onder je kussen op te laden. Kies liever voor een koele plek.

Ook tijdens het gebruik heeft hitte overigens invloed op de batterij. In een warm klimaat zal de accu van een smartphone eerder de geest geven dan in ons vaak koude kikkerlandje.

5. Maak gebruik van instellingen die de batterij beschermen

Veel Android-smartphones hebben een instelling die de batterij beschermt tegen slijtage. Bij OnePlus heet hij bijvoorbeeld ‘Geoptimaliseerd opladen’. Je telefoon leert hoe laat je doorgaans uit bed stapt en laadt pas vlak voor die tijd helemaal op. Zo is de batterij niet de hele nacht vol, wat de levensduur ten goede komt.

Veel andere fabrikanten als Sony, Huawei en Google bieden soortgelijk functies aan op hun toestellen. Je vindt ze onder de batterij-instellingen op je smartphone. Ook concurrent Apple biedt sinds iOS 13 de functie geoptimaliseerd opladen.

Tips om het einde van de dag te halen

Ook als de accu dankzij slim opladen in goede conditie is, blijkt het soms moeilijk om het einde van de dag te halen. Dankzij onze tips om je smartphone-accu zolang mogelijk vol te houden, wordt dat een stuk makkelijker. Schakel bijvoorbeeld de donkere modus in en gebruik lite-versies van apps. Die slurpen niet alleen minder data, maar zijn ook minder belastend voor je batterij.