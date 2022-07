Met deze 7 tips haal je meer batterij uit je Wear OS-smartwatch

Smartwatches met Wear OS bieden een hoop handige functies, maar gaan vaak maar een dag of twee mee voordat ze aan de lader moeten. Wij geven je zeven handige tips waardoor je accu langer meegaat. Lees snel verder!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tips om alles uit je Wear OS-batterij te halen

Wil jij een horloge dat je hartslag meet, notificaties stuurt en Spotify afspeelt, dan is een Wear OS-smartwatch iets voor jou. Wear OS is het besturingssysteem van Google voor slimme horloges, maar je vindt het op allerlei merken zoals Samsung en Fossil, omdat het zoveel mogelijkheden biedt voor de gebruiker. Toch heeft Wear OS ook een pijnpunt, namelijk het batterijverbruik.

We schrijven vaker over Wear OS-smartwatches en die hebben meestal een batterijduur van één of twee dagen. Dat is prima voor een smartwatch, maar best wennen als je een analoog horloge gewend bent, want die gaan vaak jaren mee op één batterij. Om de maximale tijd uit je batterij te halen, heeft Android Planet zeven tips voor je op een rijtje gezet.

Tip 1: Pas de helderheid van je scherm aan

Eén van de grootste batterijvreters van je smartwatch is het scherm. Veel slimme horloges passen de helderheid van het display daarom automatisch aan. Ben je in een donkere omgeving, dan hoeft het scherm niet op volle helderheid te staan.

Mocht jouw smartwatch dit niet (goed) automatisch veranderen, dan kun je de helderheid van je scherm ook zelf aanpassen. Daarvoor ga je naar de instellingen (het tandwieltje), klik je op ‘Weergave’ en selecteer je ‘Helderheid aanpassen’. Hoe lager de helderheid, hoe langer je batterij meegaat.

Tip 2: Schakel je scherm helemaal uit

Op je smartwatch lees je gemakkelijk de tijd af. Sommige horloges laten de tijd alleen zien als je naar het scherm kijkt en anderen laten het scherm altijd aan. Dat tweede vergt meer energie van de batterij en kun je ook uitzetten. Dat doe je als volgt:

Veeg naar beneden op het display en ga naar de instellingen en klik op ‘Weergave’. Hier tik je op ‘Scherm dat altijd actief is’ om de functie aan of uit te zetten.

Tip 3: Gebruik een andere wijzerplaat

Wat je als eerste en het vaakst op je smartwatch ziet, is natuurlijk de wijzerplaat. Deze kun je in Wear OS altijd aanpassen. Zo zie je de tijd bijvoorbeeld in een retro, realistische of moderne stijl.

Deze wijzerplaten bevatten soms animaties of interactieve elementen. Hoe meer van zulke elementen, hoe meer energie ze gebruiken. Een rustige wijzerplaat is dus beter voor je accu. Op je smartwatch staan er standaard een heleboel, maar je kan ook de Play Store in duiken voor nieuwe watchfaces.

Heeft je horloge een amoled-scherm, dan is het gunstig om een zwarte wijzerplaat te nemen. Door de amoled-technologie schakelen zwarte pixels zich namelijk volledig uit, waardoor ze geen stroom gebruiken. Dat zul je terugzien in de accuduur.

Tip 4: Pas je meldingen aan

Meldingen op je horloge zijn handig, maar vereisen een intensieve verbinding met je smartphone. Hoe meer meldingen, hoe meer batterij het kost. Om dat accuverbruik te verminderen kun je specifieke meldingen uitschakelen.

Ga daarvoor naar de instellingen in de Wear OS-app op je telefoon en tik op ‘Meldingen’. Hier selecteer je ‘App-meldingen blokkeren’. Om apps toe te voegen waarvan je geen melding wil ontvangen, klik je op ‘Meer toevoegen’.

Wear OS by Google Smartwatch Google LLC 6,6 (261.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Tip 5: Controleer je batterijgebruik

Wil je een gedetailleerd inzicht van je batterijgebruik? Dan is het handig om je batterijgegevens te controleren. In de WearOS-app vind je een overzicht van al je apps plus het batterijverbruik, je resterende accuduur en de hoeveelheid tijd die nodig is om je smartwatch weer op te laden.

Om deze informatie te vinden ga je naar de instellingen van de Wear OS-app op je telefoon terwijl je smartwatch is verbonden. Klik hier op ‘Geavanceerde instellingen’ en selecteer ‘Batterij van horloge’. Zo check je snel welke app stiekem jouw batterij leegtrekt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tip 6: Verwijder energievretende apps

Heb je apps gevonden die veel energie gebruiken? Dan is het slim om deze te verwijderen. Open het app-overzicht op je smartwatch, tik op het Play Store-icoontje en swipen dan van boven naar beneden.

Daar klik je op ‘Mijn apps’. Hier kun je klikken op de desbetreffende app en daarna scroll je naar beneden. Door op ‘Verwijderen’ te klikken, verdwijnt de applicatie van je smartwatch. Je zult dan wel die (handige) app moeten missen, maar je wordt beloond met een langere accuduur.

Tip 7: Zet de besparingsmodus aan

Is de batterij van je smartwatch echt bijna ten einde, dan kun je ook nog de batterijbesparingsmodus inschakelen. De tijd wordt dan nog weergegeven, maar meldingen, trillingen, het always-on-display, wifi en bluetooth worden uitgeschakeld. Je kunt ook een profiel aanmaken met voorkeuren. Zo kies je zelf wanneer bluetooth of wifi aanstaan, zodat deze niet gebruikt worden wanneer dat niet nodig is.

Swipe vanaf de bovenkant van het scherm op je smartwatch naar beneden. Druk op het ‘batterijmodi’-icoontje en selecteer een batterijmodus. Wil je dat deze batterijbesparingsmodus automatisch aangaat, dan kun je dat in de batterij-instellingen van je smartwatch aanzetten.

Sommige van onze tips tasten de gebruikservaring van je smartwatch zeker aan. Het is aan jou om te kiezen welke tips bruikbaar zijn en welke je liever niet toepast. Heb je nog andere handige manier om je batterijduur te verlengen, laat het ons weten in de comments.

Deze maand schrijven we extra veel over wearables als smartwatches, fitnesstrackers en draadloze oordopjes. Check bijvoorbeeld onze lijst met de beste smartwatches voor fanatieke sporters en kom erachter welke smartwatch bij jou past. Voor een overzicht van handige trucjes, kun je op onze tip-pagina terecht.