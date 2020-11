Het is makkelijk om per ongeluk een hoop geld uit te geven in je favoriete games. Zo zorg je dat je de hand op de knip houdt.

In games geld uitgeven? Zo beperk je de schade

Veel games voor Android zijn gratis te downloaden en te spelen. Dat is fijn, maar daar houdt het natuurlijk niet op. In deze games zijn namelijk in-app aankopen te doen. Met een klein bedrag ontgrendel je dan iets nieuws. Dat kan gaan om wat items om sneller verder te kunnen, kleding of zelfs compleet nieuwe levels.

Gamemakers doen natuurlijk hun best om jou zo lang mogelijk te laten spelen en je daarbij zoveel mogelijk geld uit te laten geven. Geld besteden in een game waar je veel plezier aan hebt is natuurlijk niet erg. De makers verdienen een beloning voor hun werk, maar voor dat je het weet heb je meer uitgegeven dan je had gewild. Met deze tips zorg je dat je dat je binnen de grenzen blijft.

1. Geef jezelf een limiet

Om de hoeveelheid geld die je in games uitgeeft te beperken, kun je jezelf een limiet opleggen. Dat limiet kan een maximaal bedrag zijn dat je elke maand besteedt aan games, maar denk ook aan een limiet in je speeltijd. Veel games vragen om geld als je veel speelt om bijvoorbeeld een energiemeter te vullen, maar door elke dag een beetje te spelen kun je vaak gratis verder.

Vinden je kinderen het lastig om zich aan een limiet te houden? Dan kun je gebruikmaken van Play Store gift cards. Met zo’n kaart geef je een gelimiteerd budget om uit te geven binnen games. Is het op, dan is het op.

2. Blokkeer in-app aankopen

Je kunt in-app aankopen ook blokkeren, zodat alleen jij toestemming kunt geven voor een transactie. Ga daarvoor in de Play Store naar het menu en kies voor ‘Instellingen’. Bij ‘gebruikersinstellingen’ kies je voor ‘Verificatie vereisen voor aankopen’. Kies dan voor ‘Voor alle Play-aankopen op dit apparaat’. Elke keer als er een in-app aankoop wordt gemaakt, moet jij deze verifiëren. Zo maken je kinderen nooit meer per ongeluk een dure aankoop.

3. Check de in-app aankopen voordat je een game download

Voordat je een game in de Play Store downloadt, kun je controleren of er in-app-aankopen aanwezig zijn. Dat wordt direct bovenin de app-pagina vermeldt. Vervolgens kun bij de Game-info kijken (bij ‘Over deze game’), hoe duur deze aankopen zijn. Deze informatie is helaas wel wat beperkt, omdat je enkel ziet hoe duur de goedkoopste en de duurste in-app-aankopen zijn en niet waar die voor zijn bedoeld.

4. Betaal voor je games

Het lijkt aantrekkelijk om alleen gratis games uit de Play Store te downloaden, maar met veel in-app-aankopen kan zo’n verslavend spelletje nog best een dure grap worden. Je kunt er daarom ook voor kiezen om enkel games te spelen waar je vooraf voor moet betalen, maar waar geen in-app aankopen bij om de hoek kijken.

Een interessant alternatief hiervoor is Play Pass, een abonnement met een flinke collectie aan games die je vervolgens vrij van begin tot eind kunt spelen zonder ooit een in-app-aankoop te hoeven doen. Dit zijn de beste games op Play Pass.

5. Het is tijd voor een nieuwe game

Start je een nieuwe game, dan kun je vaak een flink eind komen zonder te hoeven betalen. Pas als de makers je te pakken hebben, word je verleidt om toch wat centen te besteden. Zoals eerder gezegd is er niets mis met wat geld besteden aan een game om de makers te ondersteunen, maar als jij je er niet comfortabel bij voelt wordt het wellicht tijd om een andere game te starten.

6. Zet andere doelen

Vaak moet je betalen om specifieke dingen te doen in een game. De makers van de game motiveren je dan om juist die dingen te doen. Het mooie van games is echter dat je jouw eigen doelen kunt bepalen. Kies er bijvoorbeeld voor om in een game zoals Pokémon GO voor de meeste kilometers in plaats van de meeste monsters te gaan. Daar heb je helemaal geen in-app-aankopen voor nodig.

Meer tips om geld te besparen

Het hele maand staat Android Planet in het teken van geldbesparing. Lees onze tips hoe je kunt besparen op je digitale abonnementen en hoe je PlayStore-tegoed met je mening verdient dat je vervolgens kunt uitgeven aan in-app-aankopen. Lees alle artikelen in het overzicht.

Dit maandthema wordt gesponsord door Oppo. Oppo heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.