Lege batterij? Met deze 4 tips houd je het veel langer vol

De batterij van je smartphone is vaak leeg, maar wat doe je daar aan? Deze vier tips zorgen ervoor dat je accu langer meegaat.

Einde van de wereld

Als de batterij van je smartphone onderweg leeg is, kan dit ineens aanvoelen alsof je bent afgesloten van de hele wereld. En ergens zit hier een kern van waarheid in. Je kunt niemand meer bereiken, navigeren naar huis wordt lastiger en als je geen pinpas op zak hebt, kun je de boodschappen in de supermarkt ook terugleggen.

Gelukkig zijn er genoeg trucjes om de accuduur van je smartphone te verlengen. Van je helderheid verlagen tot ingebouwde functies: we zetten er een paar voor je op een rijtje én we hebben een handige video voor je.

1. Helderheid en donkere modus

Het scherm is de grootste vijand van je smartphonebatterij, omdat het beeld het meeste energie verbruikt. Als de helderheid van je scherm hoog staat, verbruikt dit automatisch meer batterij. Het is dus aan te raden om je helderheid standaard te verlagen of de functie ‘aanpasbare helderheid’ aan te zetten.

Als je een amoled-scherm op je smartphone hebt, is het verstandig om de donkere modus zoveel mogelijk te gebruiken. Zwarte pixels verbruiken namelijk minder stroom. Dus hoe donkerder het scherm is, des te beter het is voor je batterij. Beide functies vind je onder ‘Display’ in het instellingenmenu.

2. Besparingsmodus en herstarten

Het is misschien een open deur, maar zet bijtijds de energiebesparingsmodus aan. Veel telefoons hebben deze functie niet voor niets ingebouwd in het bedieningspaneel. De functie beperkt veel achtergrondactiviteiten en dat komt je batterij alleen maar ten goede.

Een andere open deur is om je telefoon regelmatig te herstarten. Veel telefoongebruikers zetten hun smartphone zelden tot nooit uit. Op de achtergrond kunnen daardoor bepaalde apps of processen vastlopen, zonder dat je het in de gaten hebt. En juist dat slurpt batterij. Een simpele herstart zorgt ervoor dat alles wordt afgesloten en dat je weer met een schone lei verder kunt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Wifi

Gebruik vooral wifi in plaats van mobiel internet. Je telefoon moet harder werken om een mobiele verbinding goed te houden dan een wifi-verbinding. Dit heeft voornamelijk te maken met de afstand van het signaal dat je smartphone ontvangt.

Een wifi-signaal krijg je binnen via een router, die over het algemeen niet heel ver van je vandaan staat. Een mobiel signaal ontvang je via een zendmast. En als je onderweg bent, wisselt je telefoon steeds van zendmast. Daardoor moet je smartphone harder werken en zorgt dit voor meer batterijverbruik.

4. Aanpasbare batterij

Samsung-gebruikers hebben meerdere functies in de instellingen waarmee ze de accuduur kunnen verlengen. Eén daarvan is de functie ‘aanpasbare batterij’. Deze functie bestaat al een tijdje, maar wordt regelmatig over het hoofd gezien. De functie zorgt ervoor dat een AI het achtergrondverbruik van diverse apps vermindert en zo de batterij efficiënter laat werken.

En voor wie zijn batterij wil besparen en het liever leest:

Ga naar de instellingen van je telefoon. Scrol naar beneden en tik op ‘Batterij’. In het volgende scherm ga je naar ‘Limieten achtergrondgebruik’. Druk op de drie puntjes rechtsboven. Daar verschijnt nu de knop ‘Aanpasbare batterij’. Tik hierop en in het volgende venster kun je de functie activeren.

Langere levensduur batterij

Hoe ouder je batterij wordt, hoe sneller die leegraakt. Als je jouw smartphone dagelijks gebruikt, is daar geen ontkomen aan. Maar, je kunt dit proces wel uitstellen. Het beste voor je telefoon is om de batterij nooit helemaal leeg te laten gaan en ook niet tot 100 procent op te laden.

Dit heeft te maken met de lithium-ion-batterijen in je smartphone. De ionen in de batterij bewegen heen en weer en dit zorgt langzaamaan voor slijtage. Als de accu te leeg raakt, komt er meer stress op de chemische structuur. Terwijl je accu steeds tot 100 procent opladen juist zorgt voor chemische veroudering.

Het beste is om de batterijpercentage tussen de 20 en 80 procent te houden. Hierdoor zorg je ervoor dat er niet te veel druk op de werking van je batterij wordt uitgeoefend. En dat zorgt automatisch weer voor een langere levensduur. Bovengenoemde tips zorgen er in ieder geval voor dat je zo lang mogelijk met je accu kunt doen.