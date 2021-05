Wil jij je Android-toestel sneller maken? Volg dit handige stappenplan

Iedereen wil zijn of haar toestel natuurlijk sneller maken. Door jouw toestel sneller aan te laten voelen, lijkt ‘ie ook responsiever. Dat kan door de animatiesnelheid aan te passen en in deze tip lees je hoe dat je dat regelt.

Telefoon sneller maken: animaties versnellen

Je toestel wordt wat langzamer, je hebt al allerlei onnodige apps en bestanden verwijderd, maar toch mag ‘t allemaal wel wat sneller aanvoelen. Dat regel je simpel en snel door de snelheid van de animaties aan te passen. Stiekem wordt het toestel trouwens niet echt vlotter, maar hij voelt wel zo aan. Dat doe je via de ‘ontwikkelaarsopties’, die je eerst moet inschakelen. Volg hiervoor het onderstaande stappenplan:

Pak je toestel erbij en open de instellingen; Scroll naar onder en tik op ‘Over deze telefoon’; Tik vervolgens zeven maal op ‘Build-nummer’; Voer de pincode van je smartphone in.

Terwijl je zeven keer tikt, zie je een melding hoe vaak je dat nog moet doen. Klaar? Dan krijg je een notificatie te zien dat de ontwikkelaarsopties zijn geactiveerd. Vervolgens moet je nog aan de slag om de versnelde animaties te activeren. Pak daarvoor weer je telefoon en volg deze stappen:

Open de instellingen op je toestel; Scroll naar ‘systeem’ en tik op ‘Ontwikkelaarsopties’; In de zoekbalk voer je ‘Tekenen’ in en je drukt op zoeken; Scroll naar ‘Vensteranimatieschaal’ en selecteer daar ‘0,5x’; Dat stel je ook in bij ‘Overgangsanimatieschaal’ en ‘Duur van animatieschaal’; Sluit het instellingenmenu en ontdek hoeveel sneller je toestel aanvoelt.

Let erop dat je in het ‘ontwikkelaarsopties’-menu nog veel meer kunt instellen, maar je daarbij wel kennis van zaken moet hebben. Bang om wat verkeerds aan te passen of wil je eerdere aanpassingen ongedaan maken? Schakel ze dan weer uit. Dat doe je door het knopje rechtsboven in het hoofdmenu op uit te zetten.

Snelheid toestel verbeteren kan ook zo

Naast bovenstaande stappen zijn er natuurlijk nog veel mogelijkheden om de snelheid van je toestel te verbeteren. In onderstaande video geven we je nog meer tips. Lees je liever? Check dan ons artikel met 5 tips om je android-smartphone sneller te maken.

