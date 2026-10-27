Zo zet je het touchscreen van je telefoon tijdelijk uit (en dit is het nut)

Met een paar simpele stappen ‘bevries’ je het scherm van je Samsung. Waar je ook op tikt; het touchscreen reageert dan simpelweg niet meer. Wij leggen uit hoe je dit instelt en wanneer het van pas komt.

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Touchscreen tijdelijk uitschakelen

Door je touchscreen tijdelijk uit te schakelen, voorkom je dat het scherm reageert op aanrakingen. Het gaat om de functie ‘Interactiebeheer’, waarmee je de knoppen ‘Terug’, ‘Start’ en ‘Recent’ blokkeert. Ook inkomende oproepen en meldingen verschijnen vaak niet meer. De precieze onderdelen die je hiermee uitschakelt, verschillen per Samsung-model.

Zo kun je bijvoorbeeld rustig het scherm van je Samsung-smartphone schoonmaken zonder dat je per ongeluk apps opent of instellingen verandert. Ook tijdens het filmen kan het handig zijn om onbedoelde aanrakingen te voorkomen. Volg onderstaand stappenplan om het uit te proberen!

Ga naar ‘Instellingen’; Scrol naar ‘Toegankelijkheid’; Ga vervolgens naar ‘Interactie en behendigheid’. Tik nu op ‘Interactiebeheer’; In het volgende scherm zet je het schuifje bij ‘Interactiebeheer sneltoets’ aan. Deze keuze moet je nog even bevestigen met ‘Uitschakelen’; Druk nu de zijknop en de volumeknop omhoog tegelijkertijd in. Je kunt nu zelf het gedeelte van het scherm selecteren waarvoor aanraakinteractie wordt geblokkeerd. Er is ook een optie om het hele scherm te blokkeren. Bevestig je keuze met ‘Gereed’. Wil je het touchscreen weer inschakelen? Druk dan opnieuw tegelijkertijd de zijknop en de volumeknop omhoog in.

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Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra. Op andere Galaxy-modellen of telefoons met een andere versie van One UI kunnen instellingen en menunamen afwijken. Ook de beschikbaarheid van ‘Interactiebeheer’ (en de verschillende opties) kan per model verschillen.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke screenshots.

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