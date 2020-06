Trackers volgen je overal op het internet. Reclamemakers weten hierdoor precies waar je naar op zoek bent. In dit artikel duiken we in de wereld van trackers en leggen uit hoe je je hiertegen kunt wapenen.

Wat zijn trackers op het internet en wat doen ze?

5 miljard dollar. Dat is het bedrag waarvoor Google in de Verenigde Staten is aangeklaagd omdat men haar gebruikers zou bespieden. Het techbedrijf wordt ervan beschuldigd trackers in te zetten bij internetters die de incognitomodus gebruiken. Normaliter zou deze functie er juist voor moeten zorgen dat je zonder sporen achter te laten websites kunt bekijken.

Deze ‘spionnen’ noem je trackers en ze zijn overal op het internet te vinden. Je hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar dankzij trackers kunnen adverteerders, websites en datahandelaren jouw internetgedrag in kaart brengen. Het doel van webtracking is (uiteindelijk) altijd geld verdienen.

Een voorbeeld verduidelijkt de boel. Wanneer jij op Google naar “rode schoenen” zoekt kom je in de komende weken continu reclames voor rode schoenen tegen. Dankzij eerdere zoekopdrachten weet men al of je dames- of herenschoen zoekt. Verder weet men ongeveer hoeveel je wil uitgeven, waar je woont en welke merken je (niet) overweegt.

Cookies

Cookies en trackers gaan hand in hand. Met eerstgenoemde bedoelen we kleine tekstbestanden die apps en websites op jouw computer of smartphone plaatsen. Cookies houden voorkeuren bij en zorgen er bijvoorbeeld voor dat je automatisch bent ingelogd op Facebook en YouTube. Adverteerders maken ook gretig gebruik van cookies. De tekstbestandjes slaan namelijk een hoop persoonlijke gegevens, je interesses en voorkeuren op.

Ze zijn daarmee essentieel voor een hoop internetbedrijven, waaronder Google. In basis brengt de zoekmachine immers vraag en aanbod op de advertentiemarkt bij elkaar. Google heeft een hele hoop relevante gegevens van haar gebruikers én advertentieruimte in de aanbieding. Bedrijven (zoals webshops) willen deze ruimte inkopen om gerichte advertenties te tonen. Cookies maken deze persoonlijke reclames mogelijk, tot blijdschap van adverteerders. Zij zien hun verkoopcijfers namelijk toenemen.

Samenvattend is het voor een hele boel internetbedrijven aantrekkelijk om zoveel mogelijk trackers te gebruiken. Meer trackers betekent immers meer persoonlijke data van gebruikers, en dat is geld waard. De laatste jaren lijkt er echter een tegenbeweging op gang te komen. Steeds meer mensen willen trackers het zwijgen opleggen en controle over hun persoonlijke gegevens nemen.



Trackers verwijderen

Er zijn tegenwoordig genoeg hulpmiddelen om trackers te verwijderen. De simpelste manier om deze spionnetjes het zwijgen op te leggen is door regelmatig je cookies te verwijderen. Hoe je dit precies doet verschilt per browser, maar in Chrome (de populairste Android-browser) duik je hiervoor het instellingenscherm in. Vervolgens ga je naar ‘Privacy’ en geef je in het ‘Browsegegevens’-scherm aan dat je cookies wil verwijderen.

Cookies verwijderen is echter een tijdelijke oplossing. Je ontkomt er namelijk niet aan dat websites opnieuw tekstbestandjes op je telefoon plaatsen. Een meer permanente oplossing is door over te stappen van browser, de app die je gebruikt om websites mee te bekijken. Chrome is de populairste Android-browser, maar niet de meest privacyvriendelijke.

Alternatieven die standaard trackers blokkeren zijn Brave en Ghostery. Laatstgenoemde heeft naast een Android-app ook een Chrome-plugin. Hierdoor kun je ook op de computer privacyvriendelijker internetten. Brave is ook beschikbaar voor desktop. Daarnaast is het handig om een VPN te gebruiken wanneer je trackers wil vermijden. Een VPN bouwt een digitale tunnel om je internetverkeer. Hierdoor ben je moeilijker te traceren voor adverteerders.

