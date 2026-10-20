Met dit trucje maak je het geluid van YouTube-video’s direct beter

Wist je dat je met je Samsung-telefoon het geluid van YouTube-video’s kunt verbeteren? Wij laten zien waar je dit instelt en wat je eraan hebt!

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Geluid finetunen van video’s op YouTube

Regelmatig delen we tips om meer uit YouTube te halen. Dit keer duiken we in een handige geluidsfunctie die specifiek voor moderne Samsung-telefoon is. Die komt goed van pas als je een interview, vlog of video met veel omgevingsgeluid bekijkt. Door storende geluiden te verminderen, kun je je beter op de gesproken tekst concentreren.

Zo ga je te werk:

Open de YouTube-app; Start nu een video. Open vervolgens je Quick Panel (Snelle instellingen); Veeg vanaf de rechterbovenhoek van het scherm naar beneden en zoek naar de optie ‘Geluid wissen’. Schakel de functie in en pas de sterkte aan; Met de schuifregelaar bepaal je hoe sterk storende geluiden worden verminderd. Probeer verschillende standen uit om te ontdekken welke het prettigst klinkt. Schakel eventueel ‘Spraakfocus’ in. Wil je vooral horen wat iemand zegt? Dan kan Spraakfocus helpen om stemmen duidelijker naar voren te laten komen. Dat is bijvoorbeeld handig bij interviews of uitlegvideo’s.

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Let op: deze functie is niet op elk Samsung Galaxy-model beschikbaar. De fabrikant introduceerde de mogelijkheid om het geluid van gestreamde content in realtime aan te passen met de Galaxy S26-serie. Ook kunnen de namen van opties en de beschikbare instellingen verschillen per toestel en softwareversie. Ons stappenplan is gebaseerd op de Samsung Galaxy S26 Ultra.

Houd er bovendien rekening mee dat geluidsverbetering niet hetzelfde is als het volledig verwijderen van ruis. Het resultaat hangt af van de audio die je afspeelt. Zet de functie daarom gerust eens aan en uit om zelf te horen of het verschil je bevalt.

Bekijk ook de video!

Kom je er niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke beelden.

Ben je nog op zoek naar andere manieren om YouTube prettiger te gebruiken? Bekijk dan deze tips: