Met deze 8 tips maak je pas echt unieke foto’s

Wil je met je foto’s opvallen? Dan moet je dit artikel lezen. Hierin geven we je tips voor het maken van mooie en vooral unieke foto’s.

Zo maak je unieke foto’s: 8 handige tips

Iedereen heeft inmiddels een professionele camera op zak, dus is het lastig om nog echt op te vallen met je kiekjes. Maar geen nood, want met deze tips zorg jij ervoor dat je toch unieke foto’s maakt.

1. Zorg voor mensen in je foto’s

Foto’s van mooie natuur, gebouwen en andere bezienswaardigheden kan iedereen maken en die foto’s lijken vervolgens allemaal op elkaar. Kiekjes worden pas uniek als je mensen toevoegt, omdat je dan een uniek moment in de tijd pakt die je daarna niet meer kunt reproduceren. We hebben de neiging om pas een foto te maken als er niemand te zien is, maar wacht de volgende keer juist tot er iemand in beeld staat.

2. Ga niet voor de likes

Waarom maak je foto’s? Is dat omdat je iets moois en unieks op de plaat wil zetten, of omdat je likes wil scoren? Als je het voor de likes doet, ga je de foto al snel onbewust daarop aanpassen. Negeer die likes en volg je hart. Doe wat jij mooi vindt en niet waarvan je denkt dat anderen het mooi vinden. Alleen dan maak je echt unieke foto’s.

3. Breek de regels

Veel mensen zetten het onderwerp van hun foto in het midden. Anderen gaan voor één van de belangrijkste regels in de fotografie: de gulden snede. Hiermee plaats je het onderwerp van de foto op een derde van het beeld. Dat maakt de foto meer dynamisch en fijner om naar te kijken. Maar om een echt uniek kiekje te maken breek je die regels gewoon. Doe anders dan de rest.

4. Kies een andere invalshoek

Met invalshoeken kun je een hoop doen. Ga bijvoorbeeld lager dan normaal door op de grond te liggen, of juist hoger door ergens op te staan. Kom eens dichterbij dan waar je anders comfortabel mee bent en focus je op de details die anderen missen.

5. Observeer

We hebben vaak de neiging om als we iets moois of interessants zien, direct de smartphone te pakken en een foto te schieten. Het kan echter vaak lonen om even te wachten en de omgeving te observeren. Kijk wat er gebeurt. Wat doen de mensen? Hoe verandert het licht als de wolken langskomen? Enzovoort. Op die manier kun je het juiste moment kiezen voor een unieke foto.

6. Speel met schaduw

Schaduw zien we vaak als iets irritants om te vermijden. Zo wil je absoluut niet dat je eigen schaduw te zien is. Toch kan schaduw veel doen om je foto uniek te maken. Schaduw geeft diepte aan je foto’s en je kunt leuk met lijnen spelen. Probeer de schaduw dus onderdeel te maken van je foto’s.

7. Kies een andere lens

Met huidige smartphonecamera’s kunnen we steeds vaker een andere lens kiezen. Met een groothoeklens kun je in plaats van inzoom, uitzoom en extra veel meer van je omgeving vastleggen. Probeer de opties uit om tot een mooi en uniek plaatje te komen.

8. Gebruik attributen

Hoewel de camera in je smartphone goed is, zijn de mogelijkheden ook beperkt. Daarom kan het helpen om attributen te gebruiken om je foto’s anders te maken dan die van anderen. Dat kan een extra lens op je camera zijn, maar bijvoorbeeld ook een vergrootglas die je voor de lens lens houdt. Of gebruik objecten om bijzondere lichteffecten te creëren. Wees creatief.

Maandthema fotografie

Deze maand staat Android Planet in het teken van fotografie. Zo leggen we je alle fotografietermen uit die je tegenkomt bij het maken van foto’s met je smartphone. Tevens vertellen we hoe je welke smartphones de beste camera’s hebben.