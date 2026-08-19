De ene usb-c-kabel is de andere niet: dit moet je weten

Dankzij de Europese Unie kan elk apparaat nu via usb-c opgeladen worden, maar de ene usb-c-kabel is de andere niet. Hier moet je rekening mee houden.

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Waarom de ene usb-c-kabel de ander niet is

Nog niet zo lang geleden had iedereen een warboel met verschillende soorten kabels om bijvoorbeeld je smartphone, koptelefoon en e-reader op te laden. Tegenwoordig kan dat altijd met usb-c. Dat komt door wetgeving van de Europese Unie om de grote hoeveelheid kabels en adapters uit de vuilnishoop te houden. Als je een nieuw apparaat koopt, heb je de juiste kabel waarschijnlijk al in huis. Maar is dat wel zo?

De verschillen in usb-c-kabels zijn enorm. Niet alleen in kleur, materiaal en lengte, maar ook qua snelheid en functies. Dat is van buitenaf niet altijd zichtbaar.

Verschillen

Als je een usb-c-kabel nodig hebt, denk je waarschijnlijk vooral aan de lengte: hoeveel afstand heb je nodig tussen het oplaadpunt en je apparaat. Toch zijn er meer belangrijke dingen om mee rekening te houden:

Oplaadsnelheid: Sommige kabels kunnen smartphones prima opladen, maar zorgen ervoor dat bijvoorbeeld je gaminglaptop traag oplaadt. Er zijn ook kabels die juist de zwaarste apparatuur zonder problemen van stroom kunnen voorzien.

Data verplaatsen: Als je de kabel wil gebruiken om data tussen apparaten te verzenden, dan zijn de verschillen nog veel groter. Zo zijn er kabels die maximaal 480 Mbps verzenden en kabels die maar liefst 120 Gbps kunnen verzenden.

Video: Usb-c-kabels worden ook gebruikt om beeldschermen aan te sluiten, maar dan moet je wel de juiste kabel hebben. Een kabel die bedoeld is puur voor opladen, zal niets op je beeldscherm plaatsen. Andere kabels kunnen een beeldscherm met een enorme resolutie gewoon van beeld voorzien.

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Waar moet ik op letten?

Let daarom de volgende keer als je een usb-c-kabel koopt niet alleen op uiterlijk. Voor het opladen van je smartphone of een simpele laptop is een usb-c-kabel met 60W voldoende, ook voor snelladen. Usb-c-kabels in de goedkopere categorie ondersteunen dit wattage doorgaans. Voor het opladen van een stevige laptop kun je een 100W of zelfs 240W kabel nodig hebben.

Als de snelheid van de kabel niet wordt vermeld, dan kun je daar ook achterkomen door te kijken naar de usb-versie. Zo kunnen usb 2.0-kabels tot maximaal 480 Mbps verzenden. Usb 3.x-kabels kunnen maar liefst 20 Gbps verzenden, wat dus een groot verschil is. Latere versies zijn nog sneller.

Wat een kabel met video kan is extra complex. Zo kun je met een usb 3.2 Gen 2-kabel (en hoger) 1 beeldscherm met 4k-resolutie aansluiten. met een usb 4-kabel is 1 beeldscherm met 8k-resolutie mogelijk. Met een Thunderbolt-kabel zijn zelfs meerdere schermen tegelijk mogelijk.

Testen via een app

Tegenwoordig moeten usb-kabels duidelijk op de verpakking of stekker hebben staan wat het wattage en de snelheid is. Bij oudere kabels is er gelukkig ook een manier om er achter te komen.

In de Play Store zijn verschillende apps te vinden om het laadvermogen van een kabel te identificeren, maar die zitten vol met reclame en je hebt geen zekerheid dat jouw toestel deze app ondersteunt. Gebruik je naast een Android-smartphone ook een Mac-computer, dan kunnen we de app WhatCable aanraden die precies vertelt wat er allemaal mogelijk is met de kabel die is aangesloten.

Vragen over opladen

Naast de juiste kabel kun je meer vragen hebben over opladen. Wij hebben de antwoorden, zoals over snelheid, draadloos laden en of je tot 100 procent moet laden.

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