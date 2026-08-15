Vakantietip: zo zet je twee klokken (tijdzones) op je Samsung!

Als je op vakantie bent in een ver land, dan ben je wellicht benieuwd hoe laat het in Nederland is. Met deze tip tover je twee klokken op je startscherm, zodat je het tijdsverschil in één oogopslag ziet.

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Twee klokken met twee tijdzones instellen

De tijd in Nederland weten terwijl je zelf in een andere tijdzone bent, is bijvoorbeeld handige info als je met het thuisfront gaat (video)bellen. Om het tijdsverschil met thuis altijd snel te kunnen zien, zet je niet één, maar twee klokken op je startscherm. Dat is in een paar simpele stappen geregeld, zoals je hieronder ziet.

Houd je startscherm ingedrukt; In het menu onderaan dat nu verschijnt, tik je op ‘Widgets’. Scrol naar beneden en tik op ‘Klok’; Hier vind je een heleboel opties. Zoek naar het kopje ‘Twee klokken’ en kies daar de lay-out die jij het mooist vindt. Tik op ‘Toevoegen’; Je zult zien dat de klokken bovenaan je startscherm zijn geplaatst. Je bent er bijna: kies nog even de plaats die je naast de Nederlandse tijd wil hebben. Hiervoor tik je op de rechterklok. Vervolgens selecteer je op een wereldkaart jouw gewenste plaats. Klaar!

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Extra tip

Ga je tijdens je reis naar een andere tijdzone? Dan kun je de locatie van de tweede klok eenvoudig aanpassen. Zo heb je steeds de juiste lokale tijd bij de hand. Je kunt de twee klokken ook alvast thuis instellen. Dan hoef je zodra op je bestemming (geland) bent, alleen nog de juiste locatie te kiezen.

Let op: de optie ‘Twee klokken’ is niet op ieder Samsung-toestel beschikbaar. Welke opties je ziet, kan verschillen per model, Android-versie en One UI-versie.

Bekijk ook de video!

Kom je er niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens extra goed uit.

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