ChatGPT-geschiedenis importeren naar Gemini: deze optie is goed voor jou

Het is vanaf nu mogelijk om je geschiedenis met een andere AI zoals ChatGPT te importeren naar Gemini. Je krijgt daar twee compleet verschillende opties voor.

Van ChatGPT naar Gemini

Google wil het je makkelijker maken om over te stappen naar Gemini, door je geschiedenis met een andere AI mee te laten nemen. AI-chatbots leren je steeds beter kennen door de gesprekken die je ermee voert, dus dit is een erg handige functie.

Let op: Op het moment van schrijven is de functie nog niet in Europa beschikbaar, maar zodra dat wel het geval is krijg je twee verschillende opties om de gegevens te importeren: geheugen of geschiedenis.

Geheugen importeren

In plaats van alle gesprekken te importeren naar Gemini, kun je ervoor kiezen om alleen een samenvatting te importeren van wat de andere AI over jou heeft geleerd.

In de Gemini-app of in de webversie ga je in de instellingen naar ‘Geheugen importeren naar Gemini’. Vervolgens kopieer je de prompt waarin de andere AI wordt gevraagd om een stukje over je te schrijven. Deze prompt plak je in de andere AI-app, waarna je de reactie weer plakt in de instellingen van Gemini. Daarna klik je op ‘Geheugen toevoegen’.

Deze optie is aan te raden als je wil dat dat Gemini je beter leert kennen en daardoor relevantere reacties kan geven, maar je niet al je vorige gesprekken aan de AI van Google wil voeren. Je kunt hierdoor niet refereren naar die eerdere gesprekken.

Gesprekgeschiedenis importeren

Daarnaast kun je er voor kiezen om je complete gespreksgeschiedenis te importeren. Dat betekent dat alle vragen die je aan de andere AI hebt gesteld en alle antwoorden die zijn gegeven, aan Gemini worden gevoed.

Op ChatGPT ga je daarvoor naar de instellingen en kies je voor ‘Gegevensbeheer’. Naast ‘Gegevens exporteren’ tik je op ‘ Exporteren’ en daarna ‘Export bevestigen’. Gebruik je Claude, dan ga je naar de instellingen en daarna ‘Privacy’. Naast ‘ Gegevens exporteren’ tik je op ‘ Exporteren’. Je kunt dan eerst het gegevensbereik bepalen en dan nog eens op ‘Exporteren’ tikken.

In Gemini ga je naar instellingen en kies je voor ‘ Geheugen importeren naar Gemini’, waarna je bij ‘Gesprekken importeren’ op ‘Toevoegen tikt’. Je mag wel maximaal 5GB uploaden als zip-bestand.

Deze optie is aan te raden als je wil refereren naar eerdere gesprekken, zodat je “weet je nog dat we spraken over” of “terugkerend op” kunt zeggen.

