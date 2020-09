Vroeger was overstappen van iPhone naar Android nog een heel gedoe, maar tegenwoordig gaat de switch een stuk relaxter. In deze tip laten we zien hoe je agenda-afspraken, contactpersonen, foto’s en WhatsApp-chats meeneemt bij de overstap van iOS naar Android.

Van iOS naar Android: zo neem je alles mee

Ga je van iOS naar Android overstappen? Welkom! Een nieuwe telefoon kopen is leuk, maar ook stressvol. Een minder leuk, maar wel heel belangrijk onderdeel is het overzetten van gegevens. Je wil immers niet al je contacten, foto’s en gesprekken van afgelopen jaren kwijt.

Gelukkig is het relatief simpel om de meeste bestanden van iOS naar Android over te zetten. Een bijkomend voordeel is dat onderstaande methode op zowel toestellen van Samsung, Nokia, Motorola, Huawei en Xiaomi werkt, want al deze telefoons maken gebruik van Android. Het overzetten van WhatsApp-gegevens is wat pittiger. In deze gids komt alles voorbij, dus laten we beginnen.

1. Op je oude iPhone

Om te beginnen met de overstap pak je je oude iPhone erbij en volg onderstaande aanwijzingen:

Download de gratis Google Drive-app uit de App Store; Open Google Drive en meld je aan met je Google-account; Tik links van de zoekbalk op de drie streepjes en kies ‘Instellingen’; Selecteer ‘Back-up’, geef aan welke gegevens je mee wil nemen (contacten, agenda-afspraken en foto’s/video’s) en druk onderaan op de blauwe knop ‘Back-up starten’; Wacht totdat de back-up is uitgevoerd.

Het uitvoeren van een back-up kan eventjes duren. Afhankelijk van hoeveel bestanden je wil opslaan ben je hier enkele minuten tot een paar uur mee kwijt. Maak je een forse back-up, bijvoorbeeld omdat je veel foto’s hebt gemaakt? Leg je iPhone dan aan de oplader zodat ‘ie niet ineens uitvalt vanwege te weinig stroom.

→ Download Google Drive op je iPhone (gratis)

2. Op je nieuwe Android-telefoon

Is de Google Drive-back-up geslaagd? Top! De kopie is nu opgeslagen in de cloud van Google en kan vanuit daar gekopieerd worden naar nieuwe telefoons. Het is daarom tijd om je Android-toestel uit de verpakking te halen, aan te zetten en ‘m te verbinden met het wifi-netwerk. Volg daarna onderstaande aanwijzingen:

Log in met je Google-account zodra je telefoon hierom vraagt; Geef aan dat je gevonden back-up wil terugzetten; Heb eventjes geduld, want het downloaden en terugzetten van de zojuist gemaakte back-up kan even duren; Doorloop de rest van de installatieprocedure.

Als het goed is kun je nu alle foto’s, contactpersonen en agenda-afspraken die op je iPhone staan ook op je Android-smartphone zien.

Heb je de installatieprocedure al eerder afgerond? Dan kun je je Google-account op een later moment handmatig toevoegen via de Instellingen-app. Tik vervolgens op ‘Accounts’ en log in met je Google-aanmeldgegevens. Als het goed is kun je nu handmatig alle persoonlijke gegevens synchroniseren.

3. WhatsApp overzetten

WhatsApp is een gigantisch handige en fijne app, maar het overzetten van gegevens tussen besturingssystemen mag een klein drama heten. Wie van iPhone naar Android wil overstappen moet namelijk uitwijken naar software van derden om niet al haar/zijn opgeslagen WhatsApp-gesprekken kwijt te kraken.

De bekendste manier om chats van iOS naar Android over te hevelen is WazzapMigrator. Deze app kost 6,99 euro en helpt je niet alleen bij het overzetten van WhatsApp-chats, maar neemt ook ontvangen foto’s en video’s mee van iOS naar Android.

Voordat het zo ver is moet je deze specifieke data wel uit je iPhone vissen. Hiervoor heb je weer een ander hulpprogramma nodig, zoals iPhoneBackupExtractor. Dit computerprogramma is in staat om de hele iPhone back-up op te breken in kleine stukjes zodat je alleen de voor WhatsApp belangrijke gegevens meeneemt. Zo werkt het:

Koppel je iPhone aan je Mac/Windows-computer en installeer iPhone Backup Extractor; Maak een back-up van je Apple-telefoon en zoek naar het mapje met de naam “net.whatsapp.WhatsApp”; Plaats deze folder op een voor jou handige plek op je computer; Koppel je iPhone los en sluit je nieuwe Android-telefoon aan; Versleep het WhatsApp-mapje uit stap 3 naar je Android (of zet het op de sd-kaart); Koppel je Android-telefoon los en installeer de betaalde app WazzapMigrator uit de Play Store; Open de app en importeer het WhatsApp-mapje.

Als het goed is worden nu alle WhatsApp-gegevens overgezet. Eventueel moet je de app (WhatsApp) nog eenmaal verwijderen en opnieuw installeren. Kom je er niet helemaal uit? Neem dan een kijkje bij de zeer uitgebreide instructievideo’s van WazzapMigrator.

→ Download iPhone Backup Extractor (gratis proefversie)

→ Download WazzapMigrator in de Play Store (6,99 euro)

4. iMessage uitzetten

Android heeft geen iMessage: de berichtendienst werkt alleen op Apple-apparaten. Zodra je van iOS naar Android overstapt is het daarom belangrijk om iMessage uit te zetten. Ga hiervoor naar de Instellingen-app op je iPhone, scrol naar beneden en tik op ‘Berichten’. Tik op de schakelaar bij ‘iMessage’ zodat het vakje grijs wordt.

5. Hoe zit het met andere apps?

Als het goed is heb je nu alle foto’s, contacten, agenda-afspraken en WhatsApp-chats van je oude iPhone overgezet naar je nieuwe Android. Nu moet je nog alle overige apps overzetten, zoals je browser (wanneer je Safari niet gebruikte), Instagram en Facebook.

Steeds meer apps werken tegenwoordig in de cloud. Dat is fijn, want op die manier kun je al jouw gegevens overzetten door simpelweg in te loggen. Er is geen kant-en-klare methode om iPhone-apps automatisch op je Android te krijgen. Leg je oude en nieuwe telefoon daarom en controleer in de Play Store of jouw favoriete iPhone-apps ook op Android verkrijgbaar zijn.

6. Dit kun je met je oude telefoon doen

Zit het werk erop? Gefeliciteerd en veel plezier met je Android-telefoon! Leg je iPhone nu niet direct onderin de lade, want dan heb je er weinig aan. Geef je oude telefoon in plaats daarvan aan een familielid of vriend.

Heb je een relatief nieuwe Apple-telefoon, zoals de iPhone 11? Dan kun je ‘m ook proberen te verkopen. Tweedehands iPhones zijn ontzettend waardevast en leveren vaak met gemak honderden euro’s op.

Android voor beginners

Wil je een vliegende start maken met je nieuwe toestel? Dan ben je bij Android Planet aan het juiste adres. Onze redactie voorziet je niet alleen dagelijks van nieuwsberichten, maar schrijft ook handige gidsen om alles uit je Android-telefoon te halen.

Op onze Android voor Beginners-pagina hebben we al deze tips overzichtelijk verzameld. Noemenswaardige artikelen zijn de beveiligingsgids, om al je persoonlijke gegevens goed af te schermen, en de uitleg over het maken van een Android-back-up. Door regelmatig kopieën van je telefoon te maken raak je namelijk nooit zomaar persoonlijke foto’s, berichtjes en contactpersonen kwijt.

