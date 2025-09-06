Veilig op weg met Android: extra tips voor jou

Met Android Auto gebruik je apps en functies van je telefoon veilig op het infotainmentsysteem van je auto. Dat zorgt al voor een stuk minder afleiding onderweg. Maar met de tips in dit artikel zit jij nóg veiliger achter het stuur.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tip 1. Laat je niet storen

Voor optimale concentratie tijdens een autorit, raden we je aan om je meldingen voor vertrek uit te zetten. Dat stel je gemakkelijk in met de ‘Niet storen-optie’ van je smartphone. We schreven hier op Android Planet eerder al een uitgebreid artikel over.

Het doel is om (de meeste) meldingen te blokkeren, zodat je niet in de verleiding komt om bij elk geluidje naar je telefoon te grijpen. Volg de onderstaande stappen, want hiermee is het voorkomen van onnodige afleiding onderweg een fluitje van een cent:

Ga naar ‘Instellingen’; Zoek ‘Standen en routines’; Onder ‘Rijden’ stel je in welke meldingen en andere waarschuwingen je nog wel wil ontvangen.

Fun fact: wil je inzicht in je smartphonegebruik tijdens het rijden? Je vindt gegevens daarover bij je ‘Instellingen’. Ga naar ‘Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht’ en tik op ‘Controle tijdens rijden’.

Tip 2. Navigeer met spraak

Sinds de lancering in 2017 van Google Assistent is deze app een vertrouwde hulp gebleken voor menig Android-gebruiker. Toch lijkt er geen ontkomen meer aan en zal Gemini eind 2025 definitief zijn intrede doen op de meeste apparaten.

Tot die tijd is het dus nog wel mogelijk om Google Maps aan te sturen met de Google Assistent. Hierdoor kun jij je handen veilig aan het stuur houden. Heeft de Google Assistent je voorkeur, dan moet je dat in veel gevallen even instellen:

Ga naar je Google-account en tik vervolgens op je profielfoto; Selecteer ‘Instellingen’ en kies hierna voor ‘Gemini’; Scrol naar beneden. Daar vind je ‘De digitale assistenten van Google’; Gemini staat meestal standaard aan. Klik op Google Assistent om over te stappen.

Maak je nog geen gebruik van gesproken commando’s achter het stuur? Het is simpeler dan je denkt. Zeg ‘Hey Google’ of ‘Ok Google’ om te beginnen. Geef daarna je opdracht door, zoals ”navigeer naar huis” of ”hoe laat kom ik aan op mijn bestemming?”.

Google Maps: Navigatie en OV Google LLC 5.2 (19.149.145 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Tip 3. Laat een app antwoorden

Natuurlijk kan het voorkomen dat je berichten ontvangt terwijl je in de auto zit. Om die personen toch veilig wat te laten weten, zijn automatische antwoorden echt een uitkomst. Een handige app om dit mogelijk te maken, is Whatauto.

Deze AI-gedreven app detecteert wanneer je aan het rijden bent en beantwoordt inkomende berichten precies zoals jij dat wil. Kies zelf voor welke contacten je dit wil instellen en welke reactie ze van je krijgen.

Whatauto - Auto antwoord Bringar Apps 8.4 (204.724 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

In het kort werkt het zo:

Ga naar de Play Store en installeer de Whatauto-app; Bij het tabblad ‘Thuis’ stel je een zelfgekozen automatisch antwoord in; Bevestig je antwoord met het vinkje rechtsboven; Zet het schuifje ‘Automatische antwoorden’ aan; Zet in het volgende scherm het schuifje bij Whatauto aan; Kies voor ‘Toestaan’. Vanaf nu verstuur je automatische antwoorden in WhatsApp.

Om eventuele verwarring te voorkomen, zien je contacten dat het om een automatisch antwoord gaat. Let op: je kunt gratis 100 berichten ‘clean’ versturen, hierna wordt er een link toegevoegd aan je berichten. Je kunt ook betalen voor een premium account.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tip 4. Blijf bij de les

Even wegdommelen tijdens een autorit; herkenbaar als je weleens lang achter het stuur zit. Vermoeidheid en duisternis kunnen dit alleen maar versterken. Om te voorkomen dat de ogen onbedoeld even dichtgaan, bestaan er apps als Drowsy Driving Alert (DDA).

Drive Safe - Drowsy Alert Galaxy Lab Gratis via Google Play via Google Play

Wanneer je telefoon in een carkit zit, dan is de frontcamera waarschijnlijk op je hoofd gericht. Perfect, want DDA detecteert dankzij AI of jij je ogen te lang gesloten hebt. In dat geval waarschuwt de app je direct met een zelfgekozen alarmgeluid.

Goed om te weten: deze app is te gebruiken naast andere apps die je wellicht onderweg gebruikt, zoals Google Maps.

Veilig op weg met Android

Nog niet bekend met Android Auto? In dit complete artikel lees je er alles over.

Heb je zelf nog tips voor andere automobilisten hoe jij de verkeersveiligheid verhoogt? Of misschien weet je wel hoe je veilig gebruikmaakt van functies op je smartphone terwijl je op de fiets zit. We horen het allemaal graag van je hieronder.