In één middagje overal een veilig wachtwoord: zo doe je dat

Je wachtwoorden eens echt goed aanpakken? Dat lijkt als een hoop werk, maar dat valt eigenlijk best mee. We leggen uit hoe je in een middagje overal voor veilige wachtwoorden zorgt.

In één middag overal veilige wachtwoorden

Iedereen heeft een eigen vreemde collectie aan wachtwoorden. Soms zitten daar wachtwoorden tussen die je als kind al gebruikte. Sommige wachtwoorden hebben een kleine variatie, zodat je maar een deel hoeft te onthouden. Slecht nieuws: al deze wachtwoorden zijn onveilig en je bent daardoor makkelijk te hacken.

Daarnaast heb je waarschijnlijk wachtwoorden die je voor verschillende diensten gebruikt. Ook dat is een probleem. Het gebeurt namelijk veel te vaak dat wachtwoorden lekken. Het is voor hackers dan erg makkelijk om jouw wachtwoord op al je andere accounts te proberen, waardoor ze zo op meerdere plekken toegang krijgen.

Daarnaast heb je waarschijnlijk alleen een wachtwoord nodig om bij veel van je accounts binnen te komen. Elk wachtwoord, hoe goed die ook is, kan lekken. Een tweede laag beveiliging is daarom altijd nodig.

Dit is het plan:

Een uniek wachtwoord per online account.

Wachtwoorden die lang zijn, want lange wachtwoorden zijn veiliger.

Meervoudige verificatie als het kan.

Maar hoe pak je dat nou aan? Het lijkt een onmogelijke opgave om voor al je accounts een nieuw wachtwoord te verzinnen en en die ook nog eens te onthouden. Goed nieuws: je bent er echter niet langer dan een middagje mee bezig.

Stap 1: Download een wachtwoordmanager

De eerste stap om je wachtwoordenchaos op orde te krijgen, is het downloaden van een wachtwoordmanager. Waarschijnlijk heb je er wel eens van gehoord en misschien heb je het zelfs wel eens gebruikt voor werk. Het is nu tijd om voor jezelf een wachtwoordmanager te downloaden.

Welke ga je gebruiken? We zetten vier wachtwoordmanagers voor Android voor je op een rijtje. Deze apps kunnen allemaal voor jou veilige wachtwoorden maken en onthouden. Lees het artikel eens om te zien welke app het beste bij jou past. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de ingebouwde wachtwoordmanager van Google Chrome te gebruiken.

Stap 2: Start met de beveiliging van je wachtwoordmanager

Voordat je wachtwoorden gaat aanmaken, begin je met de beveiliging van de wachtwoordmanager zelf. Dat start met het laatste wachtwoord dat je hoeft te onthouden: die van de wachtwoordmanager. Het is slim om voor dit wachtwoord een zin te gebruiken die alleen jij weet en goed kunt onthouden. Die zin kan echt van alles zijn, zelfs ‘androidplanetiseenefijnewebsitevolgoedetips’.

Vervolgens is het een must om 2FA in te stellen: tweefactorauthenticatie. Dit kun je zien als een tweede laag beveiliging na het invullen van je wachtwoord. Dat is van groot belang, want achter dit wachtwoord zitten straks al je andere wachtwoorden. Als iemand daar toegang toe krijgt, zijn letterlijk al je accounts vrij spel.

2FA instellen kan bijvoorbeeld via een code die een authenticator-app voor je genereert. En ja, de beste authenticator-apps hebben we ook al voor je op een rij gezet.

Let op: Zorg ervoor dat je jouw wachtwoordmanager ook op je computer installeert, zodat je overal kunt inloggen met lange wachtwoorden zonder dat je ze over hoeft te typen. De meeste wachtwoordmanagers hebben daar handige browserextensies voor.

Stap 3: Start met je belangrijkste accounts

Vervolgens ga je al je belangrijkste accounts stuk voor stuk af om het wachtwoord te veranderen. Daarvoor moet je eerst inloggen op dat account, naar de instellingen gaan en kiezen voor het aanpassen van je wachtwoord.

Je laat dan je gloednieuwe wachtwoordmanager een wachtwoord voor je genereren. Deze maak je zo lang en ingewikkeld als toegestaan is door je dienst waar jij je wachtwoord verandert. Zorg er dan voor dat het wachtwoord direct goed in je wachtwoordmanager wordt opgeslagen, met de juiste naam van de dienst en je inlognaam. En kijk direct of het mogelijk is om 2FA die accounts in te schakelen.

Denk allereerst aan de volgende accounts:

Bank

DigiD

Google

E-mail

Sociale media

Bedenk je daarna welke accounts je ook vaak gebruikt, zoals streamingdiensten en winkels waar je regelmatig shopt. Maar ook accounts die je niet vaak gebruikt, maar waar wel gevoelige informatie te vinden is. Zoals je verzekeringsmaatschappij. Weet je daarna niet meer welke accounts je moet aanpassen? Doe dat dan pas op het moment dat ergens inlogt waar je het wachtwoord nog niet van hebt aangepast.

Stap 4: Doe het direct goed bij nieuwe accounts

Vanaf nu is het heel makkelijk om bij het maken van nieuwe accounts een veilig nieuw wachtwoord aan te maken en die op te slaan. Het is misschien verleidelijk om ook nu nog zo nu en dan een kort bekend wachtwoord te gebruiken, maar het mooie van wachtwoordmanagers is dat zij voortaan wachtwoorden voor je kunnen invullen. Dat is altijd sneller dan zelf typen. Je hebt dus geen excuus meer om bij al je nieuwe accounts een uniek en veilig wachtwoord te gebruiken.

