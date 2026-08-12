Samsung Galaxy S26 nu tot €399 voordeel bij Odido

Bekijk actie

Met deze tip maak je veiliger gebruik van openbare wifi

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
12 augustus 2026, 11:04
2 min leestijd
Met deze tip maak je veiliger gebruik van openbare wifi

Gratis wifi is handig, maar niet ieder openbaar netwerk is even betrouwbaar. Op Samsung-telefoons schakel je snel een functie in die je waarschuwt wanneer verdachte activiteit op een wifi-netwerk wordt gedetecteerd.

Lees verder na de advertentie.

Zo waarschuwt je Samsung je voor verdachte activiteit

Gratis wifi in een café, op de receptie van de camping of in een bibliotheek. Handig, maar niet zonder risico’s. Op veel Samsung-telefoons zit een functie die je waarschuwt bij verdachte activiteit op een wifi-netwerk waarmee je verbonden bent. Deze optie is mogelijk al ingeschakeld, maar het kan geen kwaad om dat even te controleren.

Zo doe je dat:

  1. Ga naar de ‘Instellingen’;

  2. Tik nu op ‘Verbindingen’;

  3. Bovenaan staat ‘Wi-Fi’, druk hierop;

  4. In het volgende scherm zie je rechts bovenaan drie puntjes. Tik hierop om extra instellingen te openen;

    Nu kies je voor ‘Intelligent Wi-Fi’.

  5. Het enige wat je nu nog moet doen, is de schuifregelaar bij ‘Verdachte netwerken detecteren’ aanzetten.

Wees altijd voorzichtig met openbare netwerken

De beschikbare opties kunnen verschillen per Samsung-model en versie van One UI. Ook kan de functie op sommige toestellen standaard al zijn ingeschakeld. Een waarschuwing betekent overigens niet automatisch dat een netwerk gehackt of daadwerkelijk onveilig is.

Omgekeerd betekent het uitblijven van een waarschuwing niet dat een wifi-netwerk gegarandeerd veilig is. Zie de functie daarom vooral als een extra controle van je telefoon, en niet als een garantie dat je veilig kunt internetten. Hieronder vind je nog drie andere handige wifi-tips!

De video staat ook online

Als je er trouwens niet helemaal uitkomt met ons stappenplan, dan legt redacteur Sebastiën alles nog eens duidelijk uit in de video hieronder.

Voor nog veel meer handige tips volg je Android Planet op Instagram en TikTok. Waar moeten we nog meer video’s over maken? Deel jouw ideeën met ons in de reacties.

Volg Android Planet op Instagram

Volg Android Planet op Instagram
Volg ons ook op TikTok

Volg ons ook op TikTok
Bron afbeelding: Unsplash
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Internet en browsers Android Smartphones Samsung Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

Dit is hoe je je Samsung iets leuks laat zeggen bij het opladen

Dit is hoe je je Samsung iets leuks laat zeggen bij het opladen

6 augustus 2026

Batterijpercentage beter in beeld? Zo doe je dat op je Samsung

Batterijpercentage beter in beeld? Zo doe je dat op je Samsung

4 augustus 2026

Zo voorkom je onnodig batterijverbruik van de camera op je Samsung

Zo voorkom je onnodig batterijverbruik van de camera op je Samsung

31 juli 2026

Zo maak je de Google-zoekbalk snel wat minder saai (+video)

Zo maak je de Google-zoekbalk snel wat minder saai (+video)

31 juli 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren