Tip: zo verander je de naam van je Android-toestel

De naam van je Android-toestel veranderen is heel makkelijk en handig om te doen. Die zie je namelijk vaker terug dan je misschien denkt. Pak je smartphone er dus bij en lees verder.

Tip: naam Android-toestel veranderen in 5 stappen

De naam van je Android-toestel is standaard de nietszeggende ‘codenaam’, die vaak bestaat uit wat letters en cijfers. Die naam zie je terug als je een bestand verstuurt via bluetooth, als je je smartphone gebruikt als hotspot of als je ‘m aan de computer hangt. Het is natuurlijk een stuk leuker om een herkenbare naam te kiezen, als je je toestel vaak voor genoemde zaken gebruikt.

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om het toesteltype volledig te gebruiken, je initialen te selecteren of gewoon een gekke zelf verzonnen combinatie van woorden in te stellen. Natuurlijk kun je ook je volledige naam gebruiken, maar of dat nou handig is in verband met de privacy?

Stappenplan naam Android-smartphone aanpassen

Die naam van je toestel aanpassen doe je makkelijk in een paar stappen. Voor onderstaand stappenplan hebben we gebruikgemaakt van de Google Pixel 6 Pro. Het kan zijn dat het op jouw smartphone net iets anders werkt. Kom je er echt niet uit, laat het dan even weten in de reacties onder dit artikel.

Pak je smartphone erbij en open de instellingen; In de bovenste zoekbalk vul je ‘Apparaatnaam’ in; Vervolgens tik je op de optie ‘Apparaatnaam’; Vul de gewenste naam van het toestel in; Tik op ‘Naam wijzigen’ of een soortgelijke optie.

Natuurlijk kun je bovenstaande stappen zo vaak herhalen als je wil, totdat je de ideale naam voor je apparaat hebt gevonden. Ook op een tablet met Android kun je hetzelfde stappenplan gebruiken.

