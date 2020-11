Via de Opinion Rewards verdien je makkelijk wat Google Play Store-tegoed. Dat kun je vervolgens weer uitgeven aan apps, games of bijvoorbeeld een film of boek. Hoe dat precies werkt en hoeveel dat oplevert, check je in deze tip.

Verdien Google Play Store tegoed

In de Google Play Store vind je allerlei apps, games en andere content. Een groot deel is gratis, maar soms moet je er ook voor betalen. Dat kan via allerlei manieren, bijvoorbeeld met een Google Play-tegoedbon.

Je kunt echter via Google zelf ook wat tegoed verdienen om uit te geven in de appwinkel. Via de eigen Google Opinion Rewards-app vul je kleine enquêtes in, waardoor je al snel genoeg tegoed hebt voor die ene app of game.

Google Opinion Rewards gebruiken en juist instellen doe je via onderstaande stappen:

Download de app in de Play Store Dat kan via: Google Opinion Rewards in de Play Store; Kies het juiste account Met dit Google-account ga je tegoed verdienen Vul de gevraagde gegevens in Denk daarbij aan leeftijd, geslacht en jouw locatie Wacht op een enquête van Google Forceren van een review is namelijk niet mogelijk

Je kunt bijvoorbeeld vragen verwachten over winkels waarvan Google denkt dat je ze bezocht hebt. Er wordt dan gevraagd of je daar wat gekocht hebt en hoe je de betaling hebt gedaan. Ook vragen over YouTube-filmpjes en of die jou aanspreken en waarom komen regelmatig voorbij in de app.

Wanneer je een enquête krijgt is nooit te zeggen en ook kun je deze niet forceren om zo wat extra tegoed binnen te hengelen. De ene week krijg je elke dag zes vragen, waarna het vervolgens weer weken stil is of je slechts twee vragen krijgt.

Toch kan dat redelijk snel oplopen, zodat je toch wat kunt kopen in de Play Store. Google weet al veel van je en data is nu eenmaal geld waard. Door middel van de antwoorden die je geeft lever je inderdaad iets van je privacy in, maar daarvoor krijg je wel een beloning. Verwacht trouwens geen gouden bergen, maar inmiddels heb ik in de afgelopen jaren al wel enkele tientjes verdiend.

In de app kun je niet alleen zien hoeveel beloningen je hebt gekregen. Ook zie je makkelijk hoeveel tegoed je nog hebt om te spenderen in de winkel. Tot slot is ook te zien hoeveel tegoed er op een bepaalde datum verloren gaat. Dat is namelijk maar één jaar geldig, dus let wel even op wanneer je het uitgeeft.

Meer tips van Android Planet

Wil je nog meer tips lezen van Android Planet of van die toffe tipvideo’s bekijken? Check dan onze Android Planet-tips pagina. Daar verschijnen regelmatig tips over bekende apps, fijne tweaks of handige video’s over uiteenlopende onderwerpen. Bekijk dan ook even alles over ons maandthema: geld besparen. Zo lees je allerlei handige tips, achtergrondverhalen en meer over dit interessante onderwerp.

Dit maandthema wordt gesponsord door Oppo. Oppo heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.