WhatsApp is begonnen met de uitrol van verdwijnende berichten. Als je zo’n bericht stuurt in een chatgesprek, zal die automatisch na zeven dagen verdwijnen. Hoe dat precies werkt, lees je in deze tip.

Verdwijnende berichten op WhatsApp

Dat chat-app WhatsApp zou komen met verdwijnende berichten was al even bekend. Vanaf nu rolt de functie daadwerkelijk uit voor gebruikers van versie 2.20.206.10 van de app. Op de Android Planet-redactie is het ook al te zien en gebruiken. Daar gaat het wel om betagebruikers van de app.

Ben je geen tester, dan rolt de functie nu ook al uit, zo laten verschillende Android Planet-lezers ons weten dat ze de optie zien via email of in de reacties onder dit artikel.

De functie inschakelen kan alleen bij privégesprekken of groepsgesprekken waarvan jij de beheerder bent. Om gebruik te maken van automatische berichten die verdwijnen, gebruik je onderstaande stappen:

Open WhatsApp op je smartphone En open het ‘Chats’-venster met al je gesprekken; Klik op een (privé)gesprek waarin je de functie wil activeren Zo open je dus het gespreksvenster; Tik bovenaan op de naam van die persoon Dan kom je namelijk in het instellingenmenu terecht van dat gesprek’; Scroll naar ‘Berichten met vervaldatum’ Klik erop, klik op ‘doorgaan’ en schakel de functie in.

Meer over WhatsApp en berichten met vervaldatum

Zoals te lezen is in de getoonde informatie verdwijnen berichten automatisch uit het gesprek na zeven dagen. Dat geldt ook voor verstuurde media, zoals een foto of video. Wel kan dat type content ‘buiten de chat’ om nog steeds in te zien zijn, bijvoorbeeld in de galerij-app van je telefoon.

Tevens moet je er rekening mee houden dat een ontvanger het bericht natuurlijk altijd nog kan doorsturen of een screenshot kan maken. Daar krijgt je als persoon die het bericht verstuurd heeft geen melding van. Als je de functie inschakelt, krijgt de gesprekspartner daarvan wel een melding. Zo weet hij of zij dat berichten na zeven dagen verdwijnen uit het chatgesprek.

Zoals genoemd kunnen alleen beheerders van groepsgesprekken deze functie (direct voor iedereen) in- en uitschakelen. Ook is de tijdsspanne van het verdwijnen van berichtjes niet in te schakelen. Of we ooit een mogelijkheid gaan zien, waarbij dit ook na een paar uur of bijvoorbeeld een dag zal zijn, is dus nog de vraag.

Ben jij geen tester, maar zie je de functie al wel? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

