Deze 3 vragen kan je beter niet stellen aan ChatGPT of Gemini 

AI-chatbots zoals ChatGPT en Gemini zijn bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar, er zijn ook vragen die je beter niet kunt stellen.

Het gemak van AI-chatbots

We kennen vast allemaal de tijd nog wel dat je, als je een vraag had over een bepaald onderwerp, deze zo gedetailleerd mogelijk moest stellen aan Google en met gekruiste vingers moest hopen dat je een duidelijk antwoord zou krijgen.

Inmiddels kun je ChatGPT of Gemini van alles vragen: van fotoprompts tot hele verslagen over historische gebeurtenissen. Er is geen vraag te gek voor AI-chatbots. Dat betekent echter niet dat het verstandig is om alles te vragen aan ChatGPT of Gemini.

Wat mankeer ik?

Het is misschien wel één van de vermoeiendste opgaven voor artsen: mensen die thuisdokter spelen. Wanneer mensen ziek zijn, zoeken ze meestal hun symptomen op. Echter staat er op het internet veel incorrecte of onvolledige informatie.

Wanneer je een chatbot vraagt naar je symptomen, haalt die zijn informatie van verschillende websites tegelijk, waaronder ook websites met incorrecte informatie. Het advies dat ChatGPT geeft, kan dus vol zitten met onjuistheden. Daarnaast kunnen bepaalde symptomen bij meerdere ziektebeelden horen.

Als je last hebt van fysieke of mentale klachten, kan een professionele hulpverlener je veel gerichter helpen dan ChatGPT of Gemini. Dit betekent niet dat je geen oriënterende vragen kunt stellen aan AI-chatbots, maar het is altijd veel slimmer om naar een dokter te gaan.

Waar kan ik het beste op stemmen?

De Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar waren de eerste verkiezingen waarin ChatGPT een rol heeft gespeeld bij het stemadvies van gebruikers. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zijn de adviezen van chatbots gekleurd en onbetrouwbaar.

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens bleek dat twee politieke partijen voornamelijk werden uitgelicht door verschillende AI-bots, namelijk de PVV en GroenLinks-PvdA. Andere partijen, zoals de regeringspartijen D66, VVD en CDA, komen veel minder vaak als eerste keuze naar voren. Het is betrouwbaarder om een stem- of kieswijzer in te vullen wanneer je de volgende keer gaat stemmen.

Kun je mijn wachtwoorden onthouden?

Geef nooit je logingegevens of wachtwoorden aan ChatGPT of Gemini, ook niet als je vergeetachtig bent. Alle informatie die je in chatbots stopt, wordt gebruikt om taalmodellen te trainen.

Daarnaast belandt alle data op externe servers en mocht er een keer een datalek zijn op die servers, dan zouden je wachtwoorden zomaar op straat kunnen liggen. Je accounts zouden dan mogelijk niet meer veilig zijn.

De gevolgen daarvan zouden dan vergelijkbaar of zelfs nog groter kunnen zijn dan wat we recente zagen gebeuren bij het lek van Odido. Daar kan je als klant van Odido natuurlijk niks aan doen, maar je kan er wel van leren.

Weet wat je vraagt

Het is misschien een open deur dat je niet alles kan vragen aan een ChatGPT of Gemini. Maar het is ook geen gekke gedachten dat mensen dit steeds vaker gaan doen. Voorheen zocht je ook van alles op via Google en nu heb je een soort van supercomputer tot je beschikking die je op detailniveau voorziet van informatie

Het is ook helemaal niet erg dat je AI-chatbots gebruikt om je vragen beantwoordt te krijgen, maar zie het als een verrijking van je kennis en vertrouw niet blind op wat je voorgeschoteld krijgt. Dan zijn er genoeg zaken waar je ChatGPT en Gemini wel voor kan gebruiken.