5 verstopte Google Maps-features die je reis makkelijker maken

Google Maps is onmisbaar als je in een onbekende omgeving bent, zoals op vakantie. Met deze verstopte Google Maps-features wordt je reis nog makkelijker en leuker.

Lees verder na de advertentie.

Verstopte Google Maps-features voor op reis

Google Maps is een handige app voor als je op reis gaat. In de basis natuurlijk omdat je via de app de route naar je vakantiehuis, kampeerplek, caravan of hotel kunt vinden. Daarnaast kun je de omgeving ontdekken, restaurants vinden enzovoort. Die opties ken je inmiddels natuurlijk wel. Maar er is meer te doen met Google Maps dan je denkt.

1. Google Maps offline gebruiken

Als je op reis bent heb je niet altijd goed internet. Soms heb je zelfs niet eens 3G en dan kan Google Maps je ook niet meer helpen. Je kunt jezelf daarop voorbereiden door een gebied offline op te slaan. Dat is niet in alle regio’s mogelijk, maar de meest populaire vakantiebestemmingen wel.

Om dit te doen zoek je een plaats op via Google Maps. Onderin het scherm krijg je vervolgens de opties voor die plaats te zien, zoals ‘route’ of en ‘opslaan’. Helemaal rechts vind je de optie ‘Downloaden’. Vergeet niet dat je het gebied moet downloaden voordat je geen internet meer hebt.

Je kunt ook op het blauwe bolletje in de app tikken, waarmee jouw positie wordt weergegeven. Vervolgens tik je op ‘Offline kaart downloaden’. Dat kan alleen ter plekke. Vul je een route in, dan kun je ook de routebeschrijvingen voor dat gebied downloaden.

2. Voeg muziek toe aan de navigatie

Het is mogelijk om muziek af te spelen vanuit Google Maps, zonder dat je naar een andere app hoeft te schakelen. Daarvoor ga je naar de instellingen door op je profielfoto te tikken. Daarna kies je voor ‘Navigatie-instellingen’ en haal je de schakelaar over bij ‘Bedieningselementen voor media afspelen weergeven’. Vervolgens word je gevraagd om een app te kiezen, zoals Spotify of YouTube Music.

Nu kun je tijdens het navigeren muziek via Spotify afspelen. Handig voor je lange autoreis.

3. Bewaar je parkeerplek

Ontdek je een nieuwe stad of een nieuw natuurgebied? Dan moet je daarna weer de route naar je auto terugvinden. Maar waar stond die nou ook alweer? Daar heeft Google een oplossing voor bedacht. Als je klaar bent met parkeren, tik je in de app op het blauwe bolletje met jouw positie. Vervolgens tik je op ‘Je parkeerplek opslaan’.

4. Meerdere locaties bezoeken

Onderweg ga je meestal niet van punt A naar B zonder te stoppen. Je wil bijvoorbeeld tussendoor tanken, ergens lunchen of wellicht een stadje op de route bekijken. Het is makkelijk om je reis te plannen inclusief deze extra locaties. Zo weet je precies hoe laat je uiteindelijk aan gaat komen en hoe lang je kunt pauzeren.

Daarvoor zoek je eerst naar je eindbestemming en kies je voor ‘route’. Je vult je startlocatie in en tikt daarna op de drie puntjes aan de rechterkant. Daar kies je voor ‘extra stop toevoegen’. De verschillende locaties zijn vervolgens makkelijk te verslepen, zodat je de volgorde aan kunt passen.

5. Je kompas kalibreren

Wandel je door een nieuw gebied, dan is het wel belangrijk dat het kompas in je smartphone goed is gekalibreerd. Anders wijst het pijltje wellicht de verkeerde kant op en loop je zo de verkeerde richting op.

Het is mogelijk om het kompas in je smartphone opnieuw te kalibreren binnen Google Maps. Zorg dat je de app opent en het blauwe bolletje zichtbaar is. Tik er op en kies linksonder voor ‘Kompas kalibreren’. Je krijgt vervolgens te zien hoe je jouw smartphone drie keer in een achtvorm moet bewegen.

Meer Google Maps-tips

Google Maps zit boordevol andere functies. Zo kies je een reisbestemming en plan je een vakantie met Google Maps. Een donkere modus instellen is ook makkelijk. Reizen met het OV inplannen is ook makkelijk en via onderstaande tips haal je nog veel meer uit de app.