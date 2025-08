Deze 5 verstopte WhatsApp-functies gebruik je alleen als je ze kent

Grote kans dat je WhatsApp dagelijks gebruikt. Sommige handige functies zijn alleen erg goed verstopt. Hier vind je ze.

Verstopte WhatsApp functies

WhatsApp zit bomvol handig functies, maar ze worden lang niet allemaal duidelijk aangeduid. Ze zijn zoals de Engelsen het mooi zeggen hidden in plain sight. We zetten vijf van zulke functies voor je op een rijtje. Misschien ken je sommige al of zijn ze allemaal nieuw voor je.

1. Spraakchats in groepsgesprekken

Spraakchats zijn relatief nieuw in WhatsApp. We schreven er eerder al over, omdat we het toen ook per toeval ontdekte. Open je een groepsgesprek, dan is de functie nergens te bekennen. Pas zodra je onderaan de chat verder naar beneden scrolt, komt ‘ie tevoorschijn.

Er verschijnt een icoontje met een cirkel en zodra die vol is, begint de spraakchat. Andere deelnemers van de groep krijgen geen melding dat je belt, maar kunnen ieder moment meedoen en het gesprek verlaten. Het is dus anders dan een audiogesprek met de hele groep, want dan krijgt iedereen wel een melding dat je belt.

2. Spraakopnames maken met één klik

Dat je spraakopnames kunt versturen via WhatsApp wist je waarschijnlijk wel. En misschien had je zelfs al door dat je de microfoon-knop rechts naast de tekstbalk niet ingedrukt hoeft te houden tijdens het opnemen. Houd je de knop ingedrukt en swipe je naar boven? Dan blijft de opname doorgaan.

Maar, sinds kort zijn dat al onnodig veel stappen. Druk je namelijk één keer kort op het microfoontje, dan begint de opname meteen al. Je hoeft dan niets ingedrukt te houden of te swipen. Ben je klaar met opnemen, dan klik je op de verzend-knop. Druk op het prullenbak-icoontje om het audiobericht te verwijderen.

3. Zie wie je groepsberichten heeft gelezen

Herken jij het? Je stuurt een bericht in een groepsgesprek, maar krijgt geen reactie? Super irritant inderdaad, maar je kunt gewoon zien wie het bericht gelezen heeft. Daarvoor houd je hem ingedrukt, klik je op de drie puntjes rechtsboven in beeld en kies je ‘Informatie’. Je ziet nu bij wie het bericht is aangekomen en wie je negeert.

Zie wie je groepsberichten leest Chatlijsten

4. Chatlijsten maken

Grote kans dat je de lijsten tussen je gesprekken over het hoofd ziet. Bovenaan het Chats-menu zie je namelijk verschillende knoppen staan, zoals ‘Alle’, ‘Ongelezen’, ‘Favorieten’ en ‘Groepen’. Die is op zichzelf al handig om te gebruiken, maar je kunt ook zelf zo’n lijst aanmaken.

Swipe daarvoor bij de knoppen opzij en kies het plus-icoontje. Hier geef je de lijst een naam, kies je welke chats erbij horen en klik je op het vinkje. De knop verschijnt nu in het rijtje bovenaan en je vindt snel de chats van bijvoorbeeld je werk, school en meer. Goed om te weten: anderen zien niet in welke lijst je hun zet.

5. Profiel QR-code

Om met mensen te chatten op WhatsApp, voeg je hun nummer toe aan je contacten. Handig, maar niet altijd even vlot. Wil je iemand in het echt snel toevoegen aan WhatsApp, dan is daar een handige QR-code voor. Die vind je bij de drie puntjes rechtsboven in beeld, klik op ‘Instellingen’ en kies het QR-icoontje naast je naam. Er verschijnt nu een QR-code die anderen kunnen scannen en met de knop ‘Code scannen’ open je jouw camera om anderen toe te voegen.

Welke functies kende jij al en welke ga je gebruiken? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

