Viaplay opzeggen: zo kom je van je abonnement af

Ben je uitgekeken op Max Verstappen? Dan is het tijd om je Viaplay-abonnement te schrappen. In dit artikel leggen we uit hoe je dit doet.

Viaplay opzeggen in 3 stappen

Sportliefhebbers kunnen bijna niet om Viaplay heen. De van oorsprong Zweedse streamingdienst is sinds 2022 in Nederland beschikbaar en onder meer de thuisbasis van live Formule 1-wedstrijden, Bundesliga-voetbal en PDC-darten. Dit klinkt velen als muziek in de oren.

Maar, smaken verschillen. Niet iedereen staat te springen om het aanbod van Viaplay. Gelukkig is het schrappen van je abonnement zo gepiept. Viaplay opzeggen doe je zo:

Ga naar de website van Viaplay; (en log eventueel in met je aanmeldgegevens) Druk op je profielicoon rechtsboven of tik op ‘Mijn account’; Kies ‘Pakket annuleren’ en volg de aanwijzingen op het scherm.

Zo, dat was ‘m al. Je ontvangt nu een bevestiging van je opzegging per e-mail. Heb je geen bericht ontvangen? Check dan de spamfolder: grote kans dat het bericht daar te vinden is.

Tot en met de einddatum van je Viaplay-abonnement kun je trouwens blijven kijken naar het aanbod, maar daarna verlies je toegang.

Opnieuw abonneren kan natuurlijk op ieder moment. Houd er dan wel rekening mee dat je eventueel een hoger bedrag per maand zult moeten betalen. Momenteel betaal je bij Viaplay namelijk een introductietarief van 9,99 euro per maand. Per 1 augustus van dit jaar wordt dit 13,99 euro per maand.

Viaplay opzeggen via Ziggo of KPN

Heb je de streamingdienst via een partner afgesloten, zoals tv-aanbieders KPN of Ziggo? Omdat je in dat geval niet maandelijks rechtstreeks geld naar Viaplay overmaakt, moet je het abonnement via je tv-aanbieder opzeggen.

Bij KPN doe je dat online via de website van MijnKPN. Log in met je aanmeldgegevens en kies vervolgens jouw tv-pakket. Tik op het minteken naast Viaplay en ga naar je winkelmand. Vervolgens ga je akkoord met de voorwaarden en druk je op ‘Bevestigen’ om het pakket definitief de deur uit te doen.

Ben je klant bij Ziggo? Dan gaat Viaplay opzeggen ongeveer op dezelfde manier. Ga naar je Mijn Ziggo-account, log eventueel in met je aanmeldgegevens en druk op ‘Beheren streamingdiensten’. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm om je Viaplay-abonnement te annuleren.

Alternatieven voor Viaplay

Het aantal streamingdiensten is inmiddels niet meer op een, twee of drie handen te tellen. Er is inmiddels voor ieder wat wils en daarom zetten we in onderstaand artikel alle (in Nederland beschikbare) diensten voor je op een rijtje.

Uiteraard behandelen we de grote namen als Netflix, Disney Plus en Amazon Prime, maar ook minder bekende spelers als Hayu, CineMember en Horrify komen voorbij.

