Zo kijk je Viaplay en HBO Max op je Chromecast (en los je problemen op)

Wat is de beste manier om van de beste films, series en sportevenementen te genieten? Op het grote scherm, natuurlijk! In deze tip laten we zien hoe je Viaplay en HBO Max via een Chromecast op je tv krijgt.

Viaplay en HBO Max op Chromecast afspelen

Sinds kort is Nederland twee streamingdiensten rijker. HBO Max beschikt over topseries als Game of Thrones en The Sopranos, terwijl Viaplay de thuisbasis is van Formule 1, PDC-darts en internationaal voetbal (waaronder de Engelse Premier League).

Zoals je van een degelijke streamingservice mag verwachten, kunnen beide apps overweg met de Chromecast. Deze slimme dongel steek je achterin je tv, waarna je onder meer films, foto’s en muziek van je telefoon naar tv kunt streamen – zo ook Viaplay en HBO Max.

Dit werkt heel simpel:

Zorg dat je Chromecast volledig geïnstalleerd is en verbonden is met hetzelfde wifi-netwerk als je telefoon én de app van HBO Max of Viaplay op je toestel staat; Open de app van Viaplay of HBO Max en kies wat je wil gaan kijken; Tik vervolgens op het scherm van je toestel. Als het goed is zie je nu rechtsboven in de hoek het Chromecast-icoon verschijnen. Tik hierop; Deze is herkenbaar aan de drie liggende streepjes linksonder met daarbij het silhouet van een tv-scherm. En, tot slot, selecteer het apparaat waarnaar je wil casten: jouw Chromecast.

Casten kan ook vanaf je computer. In dat geval ga je naar de website van HBO Max en log je in met je aanmeldgegevens. Vervolgens speel je de titel (of sportevenement) die je wil kijken en klik je rechtsonder in de hoek van de speler op de Google Cast-knop. Daarna kies je het apparaat waarnaar je wil casten.

Lukt het niet?

Technologie is fantastisch, als het werkt. Dit is echter niet altijd het geval, zo ook wanneer je Viaplay en/of HBO Max naar een Chromecast wil sturen.

Zie je bijvoorbeeld geen Google Cast-knop verschijnen? Check dan eerst of je Chromecast wel helemaal goed is geïnstalleerd. Dit controleer je het makkelijkst door naar een andere app te gaan, zoals YouTube. Tik hier een willekeurige video en kijk of je hier wél een Cast-knop ziet.

Is dit het geval? Dan ligt het probleem dus bij de app van Viaplay of HBO Max, en niet per se bij de Chromecast. Verwijder de dienstweigerende app, download ‘m opnieuw en log nogmaals in met je accountgegevens. Hopelijk zie je de Cast-knop nu wel verschijnen.

Geen succes? Probeer dan je hele telefoonscherm eens te casten via de app van Google Home. Dit is de app die je hebt gebruikt toen je de Chromecast installeerde. Open Google Home en tik op het apparaat waarnaar je wil casten. Kies vervolgens ‘Mijn scherm casten’ en daarna ‘Scherm casten’. Als het goed is, kun je nu het hele scherm van je toestel naar de tv streamen.

Meer over de streamingdiensten

De keuze is reuze als het op streamingdiensten aankomt. Daar waar ‘traditionele’ partijen als Netflix en Disney Plus inzetten op films en series, kun je bij Viaplay ook terecht voor (live)sport met Formule 1 als dé kartrekker. De dienst kost 13,99 euro per maand, of 9,99 euro per maand wanneer je een jaarabonnement afsluit.

Op HBO Max zie je geen Max Verstappen, maar wel heel veel topfilms en -series. Denk aan moderne klassiekers als Game of Thrones, Euphoria, The Sopranos en Chernobyl. Naast tientallen hoogwaardige serieus heeft HBO Max ook een groot aanbod aan films, waaronder Dune en Matrix Resurrections. Een abonnement is vanaf 5,99 euro per maand verkrijgbaar.

