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Zo wordt gebeld worden pas echt leuk! (videotip Samsung)

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
10 oktober 2026, 8:56
1 min leestijd
Zo wordt gebeld worden pas echt leuk! (videotip Samsung)

Lang niet iedereen weet dat je het belscherm van je Samsung-telefoon kunt personaliseren met leuke video’s. In dit tipartikel vertellen we je stap voor stap hoe je dit voor elkaar krijgt. Lees daarom snel verder.

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Video als belscherm instellen

Als jij de standaardachtergrond van je Samsung maar saai vindt wanneer je gebeld wordt, dan hebben wij een leuke tip voor je: stel een video als achtergrond in! Met bewegende beelden naar keuze zorg je voor een persoonlijk tintje telkens als iemand je belt. Je kiest bijvoorbeeld een grappig filmpje, mooie herinnering of andere video.

Het instellen is gelukkig zo gepiept. Volg simpelweg onderstaand stappenplan:

  1. Ga naar de telefoonapp;

  2. Tik nu op de drie puntjes rechtsboven om het menu te openen;

    Vervolgens kies je voor ‘Instellingen’.

  3. Scrol naar beneden en ga naar ‘Oproep achtergrond’;

    Tik onderin op ‘Achtergrond’.

  4. Tik op ‘Galerij’.

    Je hebt nu de optie om een afbeelding of video (maximaal 15 seconden) te kiezen uit je galerij. Even bevestigen en klaar!

Let op: Samsung vermeldt momenteel dat de videofunctie alleen op Galaxy-toestellen met Android 11 of hoger beschikbaar is. Verder kan de beschikbaarheid per Galaxy-telefoon en softwareversie (One UI) verschillen. Ons stappenplan is gebaseerd op de Samsung Galaxy S26 Ultra.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke screenshots.

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