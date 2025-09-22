Zo haal je alles uit je videobelletjes op WhatsApp

Even bellen met oma, je ouders of vrienden kan gemakkelijk via WhatsApp. Wij zetten een aantal tips voor je onder elkaar om er het meest uit te halen.

Videobellen op WhatsApp doe je beter met deze tips

Als je WhatsApp opent en naar een privé- of groepsgesprek gaat, zie je rechtsboven in beeld een videocamera-icoontje staan. Hiermee start je een videogesprek. Leuk om iemand op afstand te zien natuurlijk, maar je kunt er nog veel meer mee. Wij zetten onze favorieten functies van videobellen in WhatsApp voor je onder elkaar.

1. Scherm delen en samen streamen

Naast bellen met je vrienden of familie, kun je in WhatsApp ook samen een app gebruiken. Dat klinkt gek, maar met de optie ‘Scherm delen’ deel je makkelijk je het beeld van je telefoonscherm. Klik je op het scherm-icoontje onderin beeld, dan verschijnt er een pop-up waarbij je kiest tussen één app of het hele scherm.

Zo kun je iemand uitleggen hoe een bepaalde functie op je telefoon werkt, samen naar documenten kijken of samen video’s kijken, bijvoorbeeld op YouTube. Let wel op dat sommige streaming-apps herkennen als je jouw scherm vastlegt. Netflix laat mogelijk dan een zwart scherm zien, om delen te voorkomen.

2. Bellen tot 32 personen

Het bellen met WhatsApp beperkt zich niet tot twee personen. Je kunt zelfs tot 32 mensen tegelijk in een videogesprek hebben. Let wel op dat dit veel vraagt van je internetverbinding, dus zorg dat je thuis bent of snelle en voldoende mobiele gegevens hebt. Hoe slechter de verbinding, hoe lager de videokwaliteit.

3. Zie wie er in het belletje zit

Met 32 bellers is het misschien moeilijk om te weten wie er in het gesprek zitten. Of misschien wil je graag iemand uitnodigen voor het gesprek. Daarvoor heeft WhatsApp de knop rechtsboven in beeld bedacht. Klik hierop en je ziet een lijst van deelnemers in de groep. Bij degenen die nog niet in het videogesprek zitten, kun je op ‘Bellen’ klikken, zodat ze opnieuw een melding krijgen.

4. Verklein het videogesprek

Misschien wil je tijdens het videobellen iets opzoeken op je telefoon, maar wil je de anderen wel blijven zien. Daarvoor is er de zogeheten picture-in-picture-knop. Door er op te klikken, verkleint het videogesprek en komt ‘ie als het ware boven je scherm te liggen. Je kunt je telefoon nu gebruiken als normaal, met je vrienden links, rechts, onder of boven in beeld.

5. Kies je camera, microfoon en speaker

Een WhatsApp-videogesprek beperkt zich ook niet tot alleen je selfiecamera. Met de cameraknop links onderin wissel je van lens, zodat je ook de omgeving kunt laten zien aan je vrienden. Met de andere cameraknop kun je je beeld ook uitzetten, handig als je bijvoorbeeld even niet wil laten zien waar je bent.

Met het Bluetooth-knopje schakel je over naar je draadloze hoofdtelefoon of oordopjes, zodat je in het openbaar ook rustig kunt bellen. Tot slot zet je met de microfoonknop gemakkelijk je microfoon op stil. De anderen in het gesprek kunnen je dan niet langer horen tot je de knop opnieuw indrukt.

Bellen via WhatsApp is gratis, maar let op je dataverbruik

Net als WhatsApp is het bellen via de dienst gratis. Je betaalt natuurlijk wel voor je wifi thuis of mobiele data onderweg. Let er bij die laatste ook zeker op dat je voldoende hebt, want videobellen verbruikt meer dan ‘normaal’ bellen. Het verschilt op basis van je verbinding, maar het kan tussen de 5 tot 15 megabyte per minuut kosten. Gemiddeld is dat dus meer dan een halve gigabyte per uur.

Bel jij veel met video via WhatsApp? Laat het weten in de reacties onderaan de pagina!

