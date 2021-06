Videoland opzeggen: je abonnement annuleren in 5 stappen

Heb je Videoland uitgekeken, of spreken de films en series je juist helemaal niet aan? Dan is het tijd om je abonnement te schrappen. Videoland opzeggen doe je zo.

Videoland opzeggen doe je zo

Het is voor veel mensen dé ultieme manier om te ontspannen: films en series kijken. Videoland is een uitstekend alternatief/aanvulling op Netflix, omdat de streamingdienst zich richt op de Nederlandse markt.

Daar zit dan ook direct de crux, want als je weinig hebt met films en series van eigen bodem, kun je beter voor een andere dienst kiezen. Wat je beweegredenen ook zijn: Videoland opzeggen is gelukkig vrij simpel. Volg simpelweg het stappenplan hieronder.

Ga naar Videoland.com en log in met je aanmeldgegevens; Klik op het hoofdprofiel (en voer eventueel de pincode in); Selecteer het profielicoon rechtsboven en tik op ‘Account’; Kies bij ‘Abonnement Informatie’ voor ‘Abonnement opzeggen’; Volg de aanwijzingen op het scherm om Videoland op te zeggen.

Je hebt het abonnement nu geschrapt. Ter bevestiging ontvang je een e-mail waarin staat tot wanneer je Videoland kunt blijven kijken. Na die datum gaat de videodienst ‘op zwart’ en moet je weer een abonnement nemen om te kunnen kijken.

Helaas kun je Videoland niet opzeggen via de app. Je moet bovenstaand stappenplan dus volgen door in te loggen via de website. Het maakt niet uit of je de Videoland-website bezoekt op een computer, smartphone of tablet: opzeggen kan vanaf alle apparaten.

Videoland-proefabonnement opzeggen

Nieuwe klanten kunnen Videoland 14 dagen gratis uitproberen. Zeg je binnen deze termijn op, dan zit je verder nergens aan vast. Ben je hier te laat mee, dan wordt het pakket automatisch omgezet in een betaald lidmaatschap. Videoland kost 4,99, 7,99 of 9,99 euro per maand, afhankelijk van welk abonnement je kiest.

Alternatieven voor Videoland

Er leiden meerdere wegen naar Rome en dat eeuwenoude gezegde gaat ook op voor streamingdiensten. Van Amazon Prime, Disney Plus tot aan NLZiet: er zijn erg veel apps waarmee je on-demand films en series kunt kijken. In onderstaand overzicht hebben we enkele toffe streamingdiensten voor je op een rij gezet.

