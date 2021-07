Videoland werkt niet? 6 tips om snel weer verder te kijken

Werkt Videoland niet? Dat is lastig, maar waarschijnlijk kun je het probleem zelf oplossen. Android Planet helpt je op weg met een zestal praktische tips voor Videoland-problemen.

Videoland werkt niet? 6 mogelijke oplossingen

De meeste technische problemen kun je vrij eenvoudig zelf oplossen, en die vlieger gaat (gelukkig) ook op als Videoland niet werkt. Tik op de onderstaande links om direct naar dat gedeelte te gaan. Je kunt natuurlijk ook het hele stappenschema volgen.

1. Check je internetverbinding

Videoland werkt op vrijwel alle mobiele apparaten, mits je een actieve internetverbinding hebt. De eerste mogelijke oplossing voor je Videoland-probleem ligt dan ook voor de hand: check je internetverbinding.

Start bijvoorbeeld de browser van je computer of laptop op en ga naar een willekeurige website, of probeer een video op YouTube te kijken. Gaat dit zonder problemen? Dan is er niks aan de hand met je verbinding, maar ligt het probleem ergens anders.

2. Heeft Videoland een storing?

Ook oplossing twee ligt voor de hand: controleer of Videoland een storing heeft. De streamingdienst werkt over het algemeen als een zonnetje, maar een technisch probleem kan zelfs de besten overkomen. Met andere woorden, ook Videoland is weleens ‘down’. Via de website van AlleStoringen kun je checken of de website en app daadwerkelijk uit de lucht zijn.

3. Noteer de foutcode

Krijg je tijdens het afspelen van je favoriete film of serie een specifieke foutcode op het scherm te zien? Dat is natuurlijk vervelend, maar ook heel handig.

Videoland werkt namelijk met foutcodes die aangeven dat je last hebt van een specifiek probleem. De oplossing achterhaal je door te zoeken op de foutcode in combinatie met het woord Videoland, zoals “1007 Videoland”.

Veelvoorkomende foutcodes bij Videoland zijn 1007, 1008 en 1009. Deze meldingen geven aan dat er een probleem is bij het opstarten van films en series op Android-telefoons.

Heb je last van dit probleem? Verwijder dan eerst de app van Videoland op je smartphone, zet het toestel vervolgens uit en start ‘m pas weer op na 90 seconden. Vervolgens kun je de app weer installeren en het nogmaals proberen.

Wanneer dit niet werkt, kun je het Videoland-probleem misschien oplossen door de cache van je smartphone te legen. Waarom je dit zou willen en hoe dit precies werkt, leggen we in onderstaand artikel uit.

4. Videoland werkt niet op smart tv

Werkt Videoland niet op je smart tv van Samsung, Sony, LG of een ander merk? Probeer dan als eerst om de stekker uit het stopcontact te halen, een minuut te wachten en het vervolgens opnieuw te proberen.

Ook is het de moeite waard om de softwareversie van je smart tv te updaten. Het verschilt per merk en model hoe je dit precies doet, maar vaak moet je hiervoor de instellingen induiken. Vervolgens zie je waarschijnlijk iets staan in de trant van ‘Software’, ‘Bijwerken’ of ‘Software-patches’.

Nog steeds geen succes? Probeer dan om je smart tv direct per kabel te verbinden met je modem, in plaats van wifi (draadloos). Deze oplossing wil nog weleens werken wanneer je veel draadloze apparaten in huis hebt, zoals een slimme speaker, thermostaat en deurbel.

5. Videoland werkt niet op Chromecast

Lukt het niet om Videoland te kijken via je Chromecast? Dan is het een kwestie van uitproberen om de oplossing te vinden. Stap één is het verwijderen en opnieuw installeren van de Videoland-app op je (Android-)smartphone.

Is het beeld blokkerig? Dan ligt het waarschijnlijk aan de kwaliteit van je internetverbinding. Probeer om andere draadloze apparaten te ontkoppelen, zodat je draadloze wifi-netwerk zo min mogelijk wordt belast.

Ook handig: controleer of de tijdsinstellingen van je telefoon en Chromecast gelijk staan. Hiervoor moet je de Home-app op je (Android-)smartphone induiken en bij instellingen kijken. Als beide apparaten een andere tijdszone hebben, kan dit soms voor problemen zorgen.

6. Je laatste redmiddel

Wanneer Videoland nog steeds niet werkt, kun je het best contact opnemen met de klantenservice. Er kunnen tientallen redenen zijn waarom de app niet (goed) werkt en zij hebben de specifieke kennis in huis om je verder te helpen.

Wees zo zorgvuldig mogelijk als je contact zoekt. Zorg dus dat je een specifieke omschrijving van het probleem paraat hebt. Geef bijvoorbeeld aan op wat voor apparaat je problemen ervaart (smart tv, telefoon of Chromecast), vertel welke versie van de app je gebruikt, wat je ip-adres is en ga zo maar door.

