Deze 4 spelletjes zijn perfect om elke dag even te ontspannen

De ochtendroutine van iedereen ziet er anders uit. Zelf begin ik altijd met vier korte spelletjes op mijn telefoon om mijn hersenen direct aan het werk te zetten. Die spellen zijn erg verslavend, dus pas op!

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Speel direct: geen apps nodig

Persoonlijk ben ik geen fan van te veel apps op mijn telefoon. Zeker niet als het gaat om simpele games die je ook gewoon op een website kunt spelen. Ik deel graag vier spelletjes met je om dagelijks te spelen. Hiervoor hoef je alleen naar een site te gaan en dus niks downloaden. Ze zijn leuk als je van taal en muziek houdt. Komen ze!

1. Wordle

Om mijn Engelse woordenschat op peil te houden, speel ik iedere dag Wordle. Het is een soort Lingo: je moet een vijfletterwoord raden en krijgt daar zes kansen voor. Dat is relatief simpel als je Engels goed genoeg is. Daarom maak ik het extra moeilijk voor mezelf door bij de instellingen (tandwieltje) de ‘Hard Mode’ te selecteren.

Hiermee ben je verplicht om letters die op de goede plek staan, bij de volgende beurt ook daar te plaatsen. Zie de afbeelding hierboven. Dit dwingt je om woorden te kiezen die ook echt het antwoord kunnen zijn en dus niet random woorden. Verder gelden de normale regels: ‘groene letters’ staan al op de goede plek, ‘gele letters’ moet je op een andere plek zetten.

Wordle is onderdeel van The New York Times. Deze krant investeert al langer in games. Hiermee hopen ze mensen dagelijks naar hun site te laten terugkeren. Niet alleen nieuwslezers, maar ook een jonger en breder publiek dat nog geen abonnement heeft, maar dit wellicht ooit gaat afsluiten. Ook het volgende spel is ‘ingelijfd’ door de krant.

2. Connections

Wie ‘De Slimste Mens’ kijkt, kent de puzzelronde waarbij je verbanden moet zoeken tussen vier woorden. Vaak is dat nogal simpel. Wie meer uitdaging zoekt, kan terecht bij Connections. Net als Wordle is dit spel in het Engels. Niet alleen een brede woordenschat is belangrijk, je moet ook veel van de Amerikaanse cultuur weten.

Dat vind ik persoonlijk leuk aan dit spel: je leert soms nieuwe woorden of gaat ineens verbanden zien die je eerst niet zag. Het is daarmee een stuk veelzijdiger dan Wordle.

Soms liggen de verbanden echt voor de hand, zoals hierboven bij de synoniemen voor dikke boeken. Meestal moet je echter dieper nadenken. En wat is een slimme tactiek als je woorden niet kent; waar begin je dan?

Een bekende truc is dat je bij ‘vreemde woorden’ als wonk, rando en franci de eerste of laatste letter moet weglaten om achter het verband te komen. Misschien valt het kwartje (hint) dan.

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3. Bandle

Muziekspelletjes als Hitster zijn momenteel razend populair. Veel websites en apps spelen in op die trend. Zo kwam ik een tijdje terug Bandle tegen. Dit is een muziekquiz waarbij je een nummer moet raden aan de hand van losse instrumenten.

Gelukkig zie je ook altijd een jaartal en het aantal views dat het nummer heeft op YouTube. Dat kan veel verklappen in welke richting je moet zoeken.

Standaard begin je met de drums. Is jouw oor zo getraind dat je het nu al weet? Vul je antwoord in en kijk of je gelijk had. Of druk op ‘skip’ om een extra instrument te horen. Is je antwoord fout, dan wordt het instrument rood gemaakt. Kleurt het oranje? Let dan goed op: je hebt de artiest helemaal goed, maar het nummer nog niet.

Als je het goede antwoord eenmaal hebt ingevoerd, zie je hoeveel procent van de spelers het had geraden bij ieder instrument. Een enorme egoboost is het als je het bij de drums al wist en achteraf blijkt dat slechts een paar procent dit ook is gelukt. Bandle is een snelle en goede training voor muziekquizzen en potjes Hitster met je vrienden.

4. Minute Cryptic

Wie bovenstaande spellen te simpel vindt, is gezegend met een goed stel hersens. Al die mensen zou ik aanraden om eens te kijken naar Minute Cryptic. Dit is een dagelijkse cryptische zin (ook weer in het Engels) met allerlei hints erin verstopt. Hiermee kom je als het goed is tot een goed en logisch antwoord.

Soms moet je op zoek naar homoniemen, homofonen en homogliefen, meestal zit er wel een anagram ergens verstopt en dan heb je ook nog aanwijzingen die te maken hebben met specifieke letters of getallen. Het totaal aantal letters dat het antwoord heeft, krijg je altijd cadeau. Laten we eens kijken hoe je bovenstaande cryptische zin oplost. Schrik niet, de eerste keer is altijd lastig.

‘Vanessa’ heeft zeven letters (evenveel als het antwoord), wat de eerste grote hint is;

‘Straightened curls’ slaat op de twee s’en in die naam. Die letters lijken op krulletjes (‘curls’) die je recht moet maken (‘straightened’). Doe je dat, dan krijg je twee l’en. We hebben nu ‘Vanella’, maar dat isnog geen bestaand woord;

‘Centre parting’ slaat op de -e, de middelste letter in’Vanella’. Die letter moet vertrekken (‘parting’) voor ‘me’. Dus ‘me’ moet ervoor in de plaats. Een ander woord voor ‘me’ is ‘I’. Dus de -e wordt een -i.

En dan krijg je als antwoord ‘Vanilla’, wat een synoniem is voor ’that’s basic’. Ging dat te snel voor je? Kijk de uitleg hier nog eens rustig terug. Veel puzzelplezier!

Was jij al bekend met deze vier spellen? En heb je andere favoriete games die je dagelijks op je mobiel speelt? Bijvoorbeeld op een site of apps. Deel ze dan zeker in de reacties!