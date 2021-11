Tip: scan je vingerafdruk sneller op de Google Pixel 6 (Pro)

De Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn de eerste Google-smartphones met een vingerafdrukscanner onder het scherm. De snelheid daarvan laat soms te wensen over, maar met deze tips zorg je ervoor dat ‘ie je vinger sneller scant.

Vingerafdruk sneller maken op Google Pixel 6 (Pro)

Volgens Google is de vingerafdrukscanner van hun nieuwste smartphones soms iets trager. Dat komt door ‘verbeterde beveiligingsalgoritmen’, waardoor de scan langer kan duren dan gewenst. Op de redactie van Android Planet vinden we de traagheid van de vingerafdrukscanner echter meevallen.

Zo stel je een vingerafdruk in op de Google Pixel 6 (Pro):

Pak je Google Pixel 6 erbij en open de instellingen; Scrol naar ‘Beveiliging’; Kies voor ‘Ontgrendelen met vingerafdruk’; Tik op ‘Vingerafdruk toevoegen’ en volg de stappen.

Toch kun je ‘m iets rapper maken dankzij verschillende tips. Zo kun je de gevoeligheid van het scherm verbeteren of dezelfde vinger vaker scannen. Wil je dat de vingerafdrukscanner van de Google Pixel 6 optimaal werkt? Check dan deze tips.

1. Gebruik geen screenprotector of een aangeraden versie van Google

Logisch, maar mensen die een screenprotector gebruiken klagen meer over de snelheid van het scannen. Het laagje plastic of gehard glas kan er namelijk voor zorgen dat de scanner iets minder vlot werkt.

Google zelf geeft wel aan welke fabrikanten accessoires maken die goed samengaan met hun Pixel 6-serie. Koop je een protector van zo’n merk, dan mag je er vanuit gaan dat het goed met elkaar werkt.

2. Scan je vingerafdruk in een donkere ruimte

Echt waar, er zijn enkele succesverhalen te vinden van mensen die hun vingerafdrukken registreren in een donkere ruimte, waarna de scanner sneller zijn werk doet. Er is namelijk een optische vingerafdrukscanner aanwezig in de Pixel 6-serie, die werkt met een camera onder het scherm. Daarbij is ook licht nodig om de vingerafdruk te scannen en in een donkere ruimte wordt dat beter vastgelegd.

3. Scan meerdere vingers vaker

De Google Pixel 6 en 6 Pro vinden het geen probleem als je dezelfde vinger meerdere keren scant. Sommige andere toestellen hebben dit trucje door en laten je dat niet doen. Door je vingerafdruk meerdere keren op te slaan, herkent jouw Pixel je vingers iets sneller.

4. Verhoog de gevoeligheid van je scherm

Je kunt de gevoeligheid van het display makkelijk aanpassen, eigenlijk iets voor als je een screenprotector gebruikt. Toch kan het geen kwaad om die tikgevoeligheid te verbeteren. Daarvoor open je de instellingen en ga je naar ‘scherm’. Scrol naar beneden en zet de schakelaar aan bij ‘Tikgevoeligheid vergroten’.

Ben jij in het bezig van een Google Pixel 6 (Pro) en heb jij nog handige tips om de vingerafdrukscanner sneller te maken? Laat het dan uiteraard even weten in onderstaande reacties!

